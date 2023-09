De bevrijding van Ronse werd herdacht met een Liberation March en een hulde aan de de gedenkmonumenten

Voor deze Vlaamse leerlingen is het schooljaar al begonnen: “Gezinsva­kan­tie is nu wel moeilijker te organise­ren”

Op de tonen van Nicole en Hugo’s ‘Goedemorgen, morgen’ trokken de zowat 350 leerlingen van de kleuterafdeling en lagere school Le Caméléon in Frasnes-lez-Anvaing vanmorgen naar hun klassen. Daaronder ook een stijgend aantal Vlaamse kinderen, voor wie het schooljaar dus al op 28 augustus start. “Leerlingen uit buurgemeenten als Ronse steken steeds vaker de taalgrens over omwille van de sterke mix tussen Frans en Nederlands in onze school”, legt directrice Caroline Leclercq uit.