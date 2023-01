DC Harmonie organiseert het Ronsisch Dartskampioenschap in Stadsfeestzaal COC

RONSE Een op drie jobs in de industrie in Ronse wordt ingevuld door een Waal: “Gebrek aan kennis van het Nederlands hoeft geen bezwaar te zijn”

Uit onderzoek van het HIVA, het Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving van de KU Leuven, blijkt dat in Ronse 32 procent van de jobs in de industrie, 13 procent van de jobs in de administratie en ondersteunende diensten en 15 procent van de jobs in de retail worden ingevuld door werknemers die in de provincie Henegouwen wonen. Dat aantal is hoger dan in de rest van Vlaanderen.

