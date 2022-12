Darts Club Harmonie vierde koning Günther Van Mieghem

Elke dinsdag verzamelt voorzitter Christophe Buyens zijn troepen om er naar drie vaste en vier losse dartsborden pijltjes te gooien. “We zijn anderhalf jaar geleden begonnen en sedert een jaar ook officieel een dartsclub. We maken deel uit van de stedelijke sportraad en we spelen competitie in Oudenaarde. We tellen zo’n veertig leden, de jongste speler is 15.”

De titel van koning was in 2022 voor Günther Van Mieghem na een spannende strijd die tot de laatste speeldag duurde. Douwe Van Breusegem werd tweede, Cederik Rommens derde. De rode lantaarn was voor Robby Van Gyseghem. “Het is voor bijna iedereen ooit begonnen met pijltjes gooien naar zo’n losse vogelpikblok”, lacht Christophe. “Intussen is het uitgegroeid tot een passie waar je altijd beter in wordt. Met de club willen we een kader creëren waarin iedereen zich goed voelt en dat de leden stimuleert om samen beter te worden. Soms spreken we bijvoorbeeld ook op andere dagen dan dinsdag af om wat bij te trainen. En ja, ook om ons te amuseren. Als je echt goed wil worden, moet je er elke dag mee bezig zijn.”

De viering van de clubkoning ging gepaard met een etentje waarop ook de partners zeer welkom waren. Wie zin heeft om zich aan te sluiten is op dinsdagavond vanaf 19 uur welkom bij DC Harmonie.

Op zondag 18 februari staat in Stadsfeestzaal COC het Kampioenschap van Ronse op de agenda voor iedereen die in Ronse is geboren of er woont.

