Danté De Moor (17) combineert in het Amerikaans Lincoln zijn studies en zijn passie: “Basket spelen in de States is mijn ultieme droom”

Danté heeft het van niet ver gedeeld: zijn vader Swen De Moor is basketcoach en actief bij Elite Academy in Antwerpen. Daar speelde ook Danté. “Ik was eerst actief in het waterpolo. Tot mijn papa me meenam naar een baskettraining en toen was ik snel verkocht. Ik heb eerst gespeeld bij Blue Rocks Ronse/Kluisbergen om dan via Waregem in Antwerpen te belanden. Toen al wist ik dat basketten in de Verenigde Staten van Amerika mijn ultieme droom was. Ik speel op de positie van shooting guard of point guard, dat is een scorende spelverdeler, zeg maar.”

Goats

Danté liep school in Waregem, hij woont al zijn hele leven met zijn ouders en zusje in Ronse. “Omdat ik sportte in Waregem en Antwerpen, heb ik niet zoveel tijd doorgebracht in Ronse. Altijd op weg voor school, wedstrijden en trainingen. Dat is er nu natuurlijk niet op verbeterd. Mijn ouders hebben me altijd gesteund in mijn ambities, ook al had mama het wel wat moeilijk toen ik besliste om me kandidaat te stellen voor de Combine Academy in het Amerikaanse Lincoln. Dat is één van de grootste steden in de staat Nebraska en telt 300.000 inwoners.”

Aan de uiteindelijke selectie ging een hele procedure vooraf die een algemeen beeld moest geven van wie Danté De Moor is. “Kunnen basketten alleen is niet voldoende. Ik wist van het bestaan van de Combine Academy omdat een maat van mij er al naartoe was getrokken. Hun coaches hebben een profiel van me opgemaakt waarbij ook rekening werd gehouden met mijn karakter en mijn sociale vaardigheden. Uiteindelijk kreeg ik toestemming om er basket en studies te combineren en de voorbije zomer ben ik afgereisd. Sedertdien speel ik voor the Goats van Lincoln, zo heet onze ploeg daar.”

Volledig scherm Danté De Moor: wat begon in Ronse, leidde intussen naar de USA. © GEDR

The Process

De eerste indrukken waren overweldigend. “Het is een droom die uitkomt. Maar er moet wel hard gewerkt worden. Ik combineer er het laatste jaar humaniora met basketten met het team van Combine Academy Lincoln. Dat betekent veel trainen en veel studeren. Dat allemaal in combinatie met veel plezier maken. Je leert er onzaglijke veel bij op allerlei gebieden. Trust The Process, zeggen ze daar de hele tijd. Dat gaat niet zonder de bereidheid om te willen bijleren en bijstellen waar dat nodig is. Als je de top wil bereiken, is dat een basisvoorwaarde. Ik ben me nog volop aan het ontwikkelen, er is dus een hele weg te gaan. Ik neem het nu stap voor stap. Tot in mei ben ik de States, dan kom ik terug naar Ronse en zien we hoe het verder gaat. Op dit moment hebben we er alle vertrouwen in.”

Volledig scherm Danté bij de Goats in Lincoln: Ronsische tiener ontdekt Amerika. © RV

Urban Move

Danté kwam voor zijn afreis nog een kijkje nemen op de Urban Move van de dienst Buurtsport die de stad Ronse organiseerde in ’t Rosco. Die sloot een succesvol jaar af waarin het pannavoetbal, het 3x3 basket en het breakdancen veel belangstelling kregen. “De bedoeling is dat we op deze weg verder gaan en in 2023 nog meer inzetten op deze straatsporten. We wilden die in de kijker zetten op het Sportgala maar dat is helaas geschrapt”, zegt Sammy Khiter. “Jongens zoals Danté bewijzen hoeveel jong talent we wel degelijk hebben in Ronse. Ik denk ook aan Jorne Spileers, die nu bij de kern van Club Brugge zit. We proberen met onze diensten al die jonge gasten heel vroeg kansen te geven. Als dat leidt tot mooie resultaten, worden we daar gelukkig van.”

