Dansvloer van Pieter Jan Kruizinga is verkozen tot twintigste Stadsgedicht: “En het is opnieuw een Nederlander”

Presentator Donaat Deriemaeker mocht in een volgelopen trouwzaal van het stadhuis de laureate van het Stadsgedicht 2022 in de schijnwerpers zetten. Anne-Marie Steenbergen uit het Nederlandse ’s Hertogenbosch won vorig jaar met het gedicht Onverveerd waarvan er enkele versregels werden vereeuwigd in een straattegel. Waar die tegel precies komt moet nog worden uitgemaakt.

Haar opvolger komt ook uit Nederland. Pieter Jan Kruizinga (31) is theoloog en docent godsdienst in Groningen. Zijn gedicht Dansvloer won in de categorie 18-35 jaar en werd ook gekroond tot de beste inzending van 2023. In de categorie boven de 35 jaar was Winterstil van Ronsenaar Ann Lepez de winnaar. Een aanmoedigingsprijs was er voor Elien Vandenborre in de categorie van 15 tot 18 jaar. De Marnixring koos voor het gedicht Feest van Kitty Eemans en gaf haar de prijs voor beste inzending door een Ronsenaar.

Volledig scherm Winnares 2022 Anne-Marie Steenbergen samen met burgemeester Ignace Michaux bij de straattegel met een vers uit haar gedicht. © GEDR

Het grootste gedicht van de wereld

De Werkgroep Gedichtendag viert meteen ook haar twintigste verjaardag. Schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) haalde herinneringen boven aan de allereerste editie in 2004. “Die laatste donderdag van januari wilden we de tekst van het gekozen Stadsgedicht op de Grote Markt aanbrengen en zo het grootste gedicht van België te vormen. Helaas, het begon die nacht te sneeuwen. In de vroege ochtend hebben we de technische dienst opgetrommeld om samen met de werkgroep de klus te klaren. We haalden zelfs de Franse televisie die het ook meteen tot grootste gedicht van de wereld uitriep. Het was overigens van de hand van Catherine Van Ongevalle en het staat in het geheugen van veel Ronsenaars gebeiteld: Zal ik het blauw zijn aan de hemel van jouw stad?”

Volledig scherm Laureaten 2023 en de winnares van 2022 samen met voorzitter Marc De Turck en leden van het stadsbestuur. © GEDR

Bijna uitverkocht

Voorzitter van de Werkgroep Gedichtendag is al 20 jaar Marc De Turck, Gaby Verzele de creatieve motor achter de gedichtenwandeling. Die moest de voorbije twee edities op digitale wijze gebeuren, een flinke kluif voor de technische ploeg van de werkgroep die wordt gevormd door Joris Stockman, Wim Vermote en Philippe Haustraete. Marc De Turck dankte hen maar ook alle andere medewerkers, voordragers en stadsdiensten voor de jarenlange hulp. Burgemeester Ignace Michaux rondde geheel in de poëtische sfeer van het gebeuren af met een zelfgeschreven gedicht.

Voor de Gedichtenwandeling van donderdag 26 januari die start in De Passage op De Vrijheid zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Daarvoor kun je (snel) bellen naar 055 232801 of mailen naar cultuur@ronse.be. De afsluitende voorstelling van Buurman in CC De Ververij op 26 januari is uitverkocht.

Volledig scherm De leden van de Werkgroep Gedichtendag zijn al 20 jaar paraat op de laatste donderdag van januari. © GEDR

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.