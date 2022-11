Dames verzamelen in café Memling voor avondje zonder voetbal maar met veel ambiance

De initiatiefneemsters hadden ook een goodiebag voorzien als beloning voor de vrouwen die de weg vonden naar De Vrijheid. De sfeer was prima, zo vond ook Rebecca Verhellen die in het normale leven nochtans een supporter is van Club Brugge: “Het schijnt dat de Belgen hebben gewonnen met 1-0 maar er is aan de score niet de minste aandacht besteed tijdens onze Ladies Night. Toen het bericht doorkwam dat het 1-0 was geworden, viel er geen kreetje te horen. Er zijn belangrijker dingen dan voetbal en bovendien is Qatar niet echt een leuk land om te gaan sporten. Maar als de Rode Duivels gewonnen hebben, des te beter. We zullen het wel horen en zien en lezen. We vullen de glazen nog ‘s.”