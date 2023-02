Conciërge van CC De Ververij krijgt ongewenst bezoek van hangjongeren op zijn appartement: “We gaan ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar dit was er ver over”

Pat Donnez brengt ‘Hartstocht’ in De Brug: “Verhaal over liefde, passie en andere ongemakken”

Valentijn is ondertussen achter de rug, maar nog niet helemaal. Ter gelegenheid van het feest van de liefde brengt radiomaker, auteur en verteller Pat Donnez op zaterdag 18 februari een bezoekje aan De Brug in Kluisbergen. Hij vertelt er een waargebeurd verhaal over liefde, passie, hartstocht en andere ongemakken.