Comité Tuupe Tsjegoere van de Oudestraat viert vijfde verjaardag en doopt mascotte Jeanke

Het initiatief om een mascotte te maken leefde al eerder maar corona gooide danig veel roet in het eten. Jean Hooreman diende als inspiratiebron voor de geluksbrenger: hij was de oudste bewoner van de straat, bekend bij jong en oud en energiek als geen ander. Helaas, Jean overleed begin januari van dit jaar. Hij werd 92 jaar. De doop van de naar hem genoemde mascotte was dan ook een beetje een eerbetoon. Zijn kleinzoon Karl Browaeys, ook nog altijd een bewoner van de Oudestraat, aanvaardde met veel goesting het peterschap. “Het buurtcomité heeft de voorbije jaren voor een echte energieboost gezorgd. De buren hebben elkaar teruggevonden, er wordt weer gepraat en feest gevierd. Dat was niet eenvoudig gezien de pandemie. De energie die de bestuursleden in de activiteiten stoppen mag dan ook terecht op veel waardering rekenen. En het feit dat we steeds kunnen beschikken over de infrastructuur van André Mores is ook een belangrijk gegeven.”

Speciaal applaus was er ook voor Isabelle Mores, drijvende kracht binnen het comité en degene die mascotte Jeanke maakte. Cécile Bourgious aanvaardde het meterschap. Ook de dochter van Jean Hooreman was present op het plechtige doopsel dat werd gevolgd door een druk bijgewoonde babyborrel en een optreden van de Kwaremont Brodders.