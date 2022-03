Comité kan rekenen op veel steun van serviceclubs, middenstand en individuele burgers om Oekraïne te helpen

RONSE In Ronse zijn de vastgoed­prij­zen het laagst van Oost-Vlaanderen, maar alles is relatief: “De aankoop wordt vaak gevolgd door forse rekeningen voor verbouwin­gen”

De stad Ronse is volgens de meest recente cijfers van notaris.be de goedkoopste van de provincie als het gaat over de aankoop van een woning. 206.353 euro betaal je gemiddeld voor een pand in de Hermesstad. Op Vlaams niveau staat Ronse derde, na Vleteren en Menen. We gingen de cijfers checken bij drie recente huiseigenaars die in Ronse hun nestje bouwen.

