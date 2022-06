Cinema in openlucht bij CC De Ververij: de echte bokslegende en de acteur kijken mee naar Cool Abdoul

De getalenteerde jonge Gentse bokser met Mauritaanse roots Ismail Abdoul heeft met Sylvie de liefde van zijn leven gevonden en verdient goed zijn boterham als bouncer in een nachtclub. Maar dan gaat het snel: samen met zijn mannen controleert hij alle clubdeuren in de stad, inclusief de drugshandel erachter. Ismail wordt de nieuwe sensatie: een levende legende, zowel in de ring als daarbuiten. Maar de druk van de politie drijft een wig tussen hem en iedereen die hem dierbaar is. Regisseur Jonas Baeckeland verfilmde het leven van Abdoul met onder meer Nabil Mallat, Anemone Valcke, Johan Heldenbergh, Antje de Boeck en Dimitri ‘Vegas’ Thivaios.

De film zelf wordt gedraaid om 22u15. Van 19u tot 20u15 zijn er twee kortfilms van Wannes Destoop te zien met nabespreking. Om 21u leidt een gesprek met Ismail Abdoul en acteur Nabil Mallat de hoofdfilm in. Tussendoor en na de voorstelling is de zomerbar geopend. Ismail Abdoul, 45 intussen, is nu aan de slag als projectleider in de bouwsector. Hij is ook actief bij vzw Touché waar hij meewerkt aan agressiebegeleiding voor jongeren.

De toegang is gratis, iedereen krijgt een gratis drankje. Dekentjes en kussentjes zijn welkom.

Deze activiteit is een samenwerking van Bibliotheek Ronse, CC De Ververij, Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Stedelijke Jeugddienst en LEJO, met steun van de Vlaamse Overheid en van JEF films.

Meer info op: https://ronse.bibliotheek.be/.../openluchtfilm-cool