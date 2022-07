Chocolaterie Hermes weekje dicht door extreme temperaturen: “Maar geen nood, we hebben nog genoeg pralines in voorraad”

RONSEDe temperaturen schieten buiten ongekende hoogtes in, en dat laat zich ook voelen op onverwachte plaatsen. Bij Chocolaterie Hermes in Ronse bijvoorbeeld besliste zaakvoerder Leander De Cauter om de productie van chocolade de hele week stil te leggen. “Onze airco-installatie is niet voorzien op deze hitte en we willen zeker geen product maken dat niet aan onze kwaliteitseisen voldoet", zegt De Cauter.

Chocolaterie Hermes in de Jan Van Nassaustraat werd in 1958 opgericht door de familie Vanden Berghe en in 2012 overgenomen door Leander De Cauter en Caroline Goossens. In het atelier worden onder meer de vullingen voor de pralinemerken Hermes en de Granvelle gemaakt en vervolgens uitgevoerd over de hele wereld. De lat ligt er hoog en het bedrijf neemt geen risico’s als het op hun kwaliteit aankomt. Laat dat momenteel een uitdaging zijn. De ideale temperatuur ligt bij het productieproces van de chocolade immers tussen de 16 en de 18 graden. En die is in het atelier nu niet gewaarborgd. De productie van chocolade lag vorige zomer al even stil vanwege de hitte, en deze week herhaalt de geschiedenis zich.

Volledig scherm Chocolade maken bij Hermes: een zaak van opwarmen en smelten en dus delicaat. © Fabrice Gevaert

Opwarmen en smelten

“We werken in een behoorlijk grote productiehal waar het koel is en koel moét blijven”, reageert De Cauter. “We hebben aircosystemen die op veel zijn voorbereid, maar niet op temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden. Chocolade maken is een delicaat proces van afwisselend opwarmen en laten smelten. We volgen daar recepten en procedures voor die je niet zomaar met de losse pols kan aanpassen. Dat zou nefast zijn voor de kwaliteit van het product. Daarom hebben we beslist om deze week de deuren gesloten te houden en eenvoudigweg niet te produceren.” De zaakvoerder lijkt — o ironie — het hoofd wel koel te houden. “Dit soort toestanden is gelukkig uitzonderlijk in onze contreien en het gaat ook maar om een beperkt aantal dagen. Dan valt er met deze situatie te leven. Ik benijd mijn collega’s-chocolademakers in landen als Spanje en Portugal allerminst. De zon is leuk maar er zijn ook aan dat plezier grenzen…”

Quote Ik benijd mijn collega’s-chocolade­ma­kers in warme landen als Spanje en Portugal allerminst Leander De Cauter, Chocolademaker

Nog grote voorraad

De financiële en commerciële schade van de gedwongen sluiting is op dit ogenblik geen reden tot onrust bij zaakvoerders Leander De Cauter en Caroline Goossens. “De hoge temperatuur zet onze medewerkers in het atelier op technische werkloosheid die, hopen we, maar enkele dagen duurt. Elk nadeel heeft zijn voordeel: we kunnen meteen de brug maken vanwege de nationale feestdag. Voor de leveringen is er evenmin een probleem. Onze koelkasten waarin de voorraad pralines is opgeslagen kunnen de hitte buiten wel perfect aan en dat geldt ook voor de koelkasten waarmee ze worden getransporteerd. Die voorraad is nog ruim voldoende om de komende bestellingen af te werken. Alleen voor het maken van de chocolade moeten we dus eventjes wachten op wat afkoeling. Maar die gaat er best wel komen. Misschien vormt de opwarming van de aarde in de toekomst toch voor een chocoladeprobleem. Dat gaan we nu ’s van naderbij bekijken. Een (nog) sterkere airco is dan eventueel een reddingspiste. Maar ik ga ervan uit dat de huidige situatie van korte duur is en we volgende week weer helemaal in de chocolade kunnen duiken.”

