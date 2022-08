Chiro OndergRonse bestaat 75 jaar en zette daarom met vertraging het stadhuis eventjes op stelten

Oudgedienden Antoinette Béatse en Damien Van Wambeke schetsten eerst een beeld van hoe het vroeger was. Antoinette: “In 1947 werd de meisjesgroep opgericht bij de Paters. Daarvoor waren er de zondagsscholen waar gelijkaardige activiteiten plaats vonden. Spelletjes spelen was de hoofdactiviteit maar men leerde vooral met elkaar omgaan. Omdat de Chiro op de Sint-Antoniusparochie zoveel succes kende, kwam er een tweede groep in het centrum in de gebouwen van Sancta Maria. Dat werd Chiro Trefpunt. We hadden in het klooster veel ruimte en veel lokalen. Blijheid en vreugde waren de grote drijfveren. En daarom zeg ik ook aan de jonge generaties: volhouden! Wij zijn intussen oud maar dankzij de Chiro nog altijd jong.”

Koppels

Damien Van Wambeke behoorde tot de stichters van de jongensgroep in december 1962. “Meisjes en jongens, dat werd strikt gescheiden gehouden in die tijd. Daarom is het mij een raadsel hoe het kan dat er zoveel koppels zijn ontstaan binnen onze jeugdbeweging. Ons eerste lokaal bevond zich in een noodkapel van de Patersparochie, achter een café. Het eerste kamp was al in de zomer van 1963 in Wallonië. Er zouden er nog veel volgen, onder meer een onvergetelijke reis met de jongens en de meisjes naar Corsica. Omdat onze toenmalige proost pater Michel goede connecties had met de bedrijfswereld, werden we op die kampen verwend met salami en hespenworst, van de ochtend tot de avond. We hadden ook veel contact met de mensen van de speleologieclub Spero. Daarom verbaast het me niet dat de naam intussen is veranderd van Sint-Antonius over Kim in OndergRonse.”

Schepen van Sport en Cultuur en Sport Joris Vandenhoucke (CD&V) kreeg het laatste woord en deed op gepaste wijze: hij liet als gewezen en zeer actief Chiro-lid de aanwezigen de banken in een cirkel plaatsen en ging over tot een afsluitend groepsspelletje.

Op zaterdag 3 september volgt in zaal De Spil het tweede luik van de feestelijkheden. Vanaf 14u is er dan een Kids Fuif, vanaf 19u zijn alle Chirovrienden welkom op een grote feestavond met foodtrucks en heel veel herinneringen.