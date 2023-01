Chef Jean-Baptiste Thomaes zoekt een overnemer voor zijn tweesterrenrestaurant Le Château du Mylord in Ellezelles

Jean-Baptiste Thomaes, zoon van een familie van textielbaronnnen in Ronse, begon de Mylord in 1981 met de steun van zijn stiefvader Pierre Dekens die hij altijd blijft vernoemen als de man die hem op weg zette naar de succesvolle carrière die al 42 jaar duurt. Ook op persoonlijk vlak is het restaurant betekenisvol: hij leerde er zijn vrouw Lisbeth Sadoine kennen waar hij twee dochters mee heeft.

Maar de tijd is gekomen om ermee te stoppen.

Jean-Baptiste Thomaes: “Ik heb wat gezondheidsproblemen die eigen zijn aan de job. In 2021 ben ik geopereerd aan de rug. Niet verwonderlijk want ik heb uitgerekend dat ik al me al ruim 2,5 miljoen keer heb uitgerekt om saus te gieten over mijn gerechten. Voor iemand van 1m90 is dat belastend. Ik had gehoopt dat iemand van de jonge talentvolle ploeg waarmee ik mag werken de zaak zou overnemen. Maar de economische context met de hoge energiekosten, de stijgende personeelskosten en veel onzekerheden schrikken de jonge mensen af. Ik ben dus vooral op zoek naar een investeerder veeleer dan naar een chef, een maître of een sommelier. De huidige ploeg is achttien mensen sterk en kent het klappen van de zweep perfect om er nog steeds een toprestaurant van te blijven maken.”