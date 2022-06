Centrumbraderie van de Unie der Handelaars lokt na twee jaar onderbreking veel volk naar de winkelstraten

De braderie is goed voor zo’n 180 koopstandjes die zijn opgesteld van beneden de Wijnstraat, over Rooseveltplein en Abeelstraat tot aan het station, met vertakkingen in Peperstraat, Oude Vesten, Hoogstraat en Jean-Baptiste Dekeyserstraat. Het goede weer, zonnig maar niet bloedheet, was een bijkomende meevaller. Het zorgde voor een aanhoudende stroom van koopjesjagers. Toch was het niet over de koppen lopen. “Er is nog wat ruimte om comfortabel te kunnen bewegen en rond te kijken”, vond ook Leo Verstichel die in de namiddag zelf paraat was als vrijwilliger in de Wereldwinkel van Oxfam in de Abeelstraat. De organisatoren noteerden zo’n 200 deelnemende handelaars die van in de vroege ochtend tot halverwege de voormiddag hun plek innamen. In vergelijking met de topjaren, bleken dat er iets minder te zijn. “Een logisch gevolg van de coronapauze. Maar veel scheelt het niet. In de Jean-Baptiste Dekeyserstraat bleven er enkel plaatsen vrij. De rest van het parcours was gevuld zoals voorheen”, luidde het ook bij de tevreden organisatoren. “De braderie is voor ons financieel een noodzaak om te kunnen blijven werken. De voorbije twee jaar heeft onze kas geen deugd gedaan. Nu kunnen we weer wat ademen en nieuwe initiatieven nemen voor de lokale handelaars”, kinkt het bij voorzitter Willy De Praeter.

In de loop van de ochtend voerde de brandweer langsheen het braderietraject ook controles uit om er zeker van te zijn dat de doorgang voor de interventieteams bij mogelijke noodgevallen gegarandeerd bleef.