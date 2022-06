CC De Ververij start ticketverkoop voor het najaar, openingsfeest op 10 september met Zap Mama

Op 10 september wordt de kick-off gegeven met een openingsfeest. Het dagprogramma voorziet veel animatie voor kinderen, ’s avonds staan Kapinga Gysel en Zap Mama op het podiumKapinga Gysel, gezegend met een buitenaards mooie stem, brengt met Room 13 Orchestra een eerbetoon aan Amy Winehouse. De legendarische plaat ‘Back to Black’ van de in 2011 gestorven zangeres komt terug tot leven in ‘Bach to Black’.

Zap Mama sluit het openingsfeest af. Marie Daulne aka Zap Mama is een wereldbekende zangeres, componiste, activiste, en docente in polyfone zang. Ze werkte samen met muzieklegenden als Hans Zimmer, Sérgio Mendes en The Roots en is één van de pioniers van de Afropop.

Alle info over het programma op https://www.ronse.be/nl/cc-de-ververij

Tickets via webshop Rons of 055 232801.