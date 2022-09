CC De Ververij en de verenigingen die zijn aangesloten bij CultuurLink openen het culturele seizoen

Ultima Thule dwong jong en oud tot het maken van keuzes die niet altijd de juiste bleken in de interactieve theatervoorstelling WIJ. Hilde Rogge bracht wonderlijke vertelsels en Amadeo Kollectif presenteerde een speelinstallatie. In de gebouwen van De Ververij gaf CultuurLink, de vroegere cultuurraad, zijn aangesloten verenigingen de kans om zich voor te stellen en leden te werven. Daaronder de dames van het creatief atelier Beukenootje dat al 32 jaar bestaat. Voorzitter Godelieve Decroix: “In 1990 richtte wijlen Roger Cnudde, beeldend kunstenaar en onder meer ontwerper van de decors voor de revue Tavi in 1973 en 1974, samen met Chris Van de Wijgaert Culturele Centrale Beukenootje op. De bedoeling was om mensen de kans te geven om zich als schilder en keramist uit te leven. Uit elk nootje groeit vroeg of laat een boom, was zijn devies. Vandaar de naam die tot op vandaag relevant is gebleven. We maken nog steeds deel uit van Linx+, de nieuwe naam voor de Culturele Centrale, en komen samen in de gebouwen van het ABVV in het Feestpaleis.” Lesgeefster Carine Hantson helpt daar wekelijks zo’n twintig deelnemers op weg in hun artistiek project. “Roger Cnudde had me altijd gezegd dat ik zijn taak moest overnemen en ik doe dat tot vandaag nog steeds met veel plezier. We merken nu ook dat er heel wat nieuwkomers de weg hebben gevonden naar ons atelier. Hopelijk komen er via dit initiatief van CultuurLink nog een paar bij.”

Expo

In het park aan de Square Mouroit hebben de leden van Fotoclub Ronse een eigen fotostudio ingericht en laten ze op grote panelen zien wat ze in hun mars hebben. Voorzitter Anneke Kestelijn, bekend van de portretten die ze onder meer maakte van alle nog levende Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen: “We hebben met onze fotoclub een intense werking. Elke vrijdagavond komen we samen in de vroegere academie om informatie uit te wisselen en onze kennis te vergroten. We geven ook elke jaar een expo. Dat is straks het geval op 22 en 23 oktober in de zaal van de Klijpe in de Zonnestraat. Gewezen judokampioene Gella Vandecaveye is de eregast, we maakten over haar een fotoreportage. We staan et onze clubleden ook altijd klaar om initiatieven die uitgaan van CultuurLink te steunen. De verenigingen hebben zo’n coördinerend orgaan nodig om mekaar te leren kennen. Anders blijft iedereen op zijn eigen terrein bezig.”

In het avondprogramma hadden ook Ronsenaars hun aandeel: ex-academieleerling Lena Majri speelde mee in de openluchtvoorstelling van het RITCS Once Upon a Time en muzikant Yves Meerschaert bracht met Room 13 Orchestra een ode aan Amy Winehouse. Zap Mama zette het slotakkoord.