Campus Glorieux Secundair kleurt roze met ballonnen én een cheque voor Team Wout en Prinses Lara

Omdat enkele leerlingen en leerkrachten in de voorbije maanden het nieuws te verwerken kregen dat een dicht familielid aan een langdurige zware ziekte lijdt, ontstonden op de school diverse initiatieven om steun te bieden. Adjunct-directrice Else Van Den Heede: “De strijd om weer gezond te worden weegt niet enkel op de zieke maar ook op de naaste omgeving. Daarom begonnen de leerlingen van 2B voor het vak Economie&Organisatie met een project rond wenskaarten die werden verkocht ter ondersteuning van Team Wout. Dat is een jongetje van negen jaar uit Zomergem dat lijdt aan een hersentumor. Onze leerlingen haalden met hun acties 1.200 euro op om hem te steunen, maar de essentie van de boodschap ligt niet in die som geld. Belangrijker is het gevoel van solidariteit en de gedeelde bekommernis.” De cheque werd namens Team Wout in ontvangst genomen door Peter De Craene: “We zijn zeer dankbaar voor de inspanningen die de leerlingen hebben geleverd. Meer nog dan de centen, is het de aandacht die jonge mensen hebben voor wat hun leeftijdsgenoten overkomt. Zo is ook Team Wout ontstaan. We voelden ons machteloos tegenover de ziekte zelf. Maar we konden Wout en zijn naaste omgeving wel laten voelen dat we hen niet aan hun lot zouden overlaten.”