Calvariekruis op de hoek van de Zandstraat en de Berchemse Steenweg weer zichtbaar: “Nu nog de bijhorende trap terugplaatsen en het eerherstel is een feit”

Het Keltisch kruis, een mix van een christelijke kruis en een heidens zonnewiel, draagt een bronzen Christusbeeld en werd geplaatst in 1932 in opdracht van Marie Van de Kerchove d’Hallebast als eerbetoon aan haar zoon Valeran die als beroepsvrijwilliger in dienst was getreden in 1912. Hij stierf op 26 augustus 1914 in Betekom hij was net 21 jaar geworden.

Luc Bellinck: “Valeran was wachtmeester-hulponderluitenant in het Belgisch leger. Hij diende bij het vierde regiment van de Lansiers en viel bij een verkenning in een hinderlaag dichtbij Aarschot. Hij werd gewond naar een veldhospitaal in Betekom gebracht waar hij aan zijn verwondingen overleed.”

Verdriet en devotie

De familie Van de Kerchove d’Hallebast heeft haar wortels in Doornik. Armand huwde met Marie Serdobbel uit Gent en samen kregen ze in 1893 een zoon, Valeran.

Luc: “Zijn moeder liet het calvariekruis aan de Zandstraat optrekken in 1932 uit verdriet en devotie. Het was niet de enige uiting van haar toewijding. Ook in Betekom, waar hij stierf werd op haar verzoek een monument geplaatst ter zijner nagedachtenis. En in de West-Vlaamse gemeente Klerken liet ze in 1934 een Mariagrot bouwen bovenop een Duitse bunker. Het stukje grond waarop het calvariekruis aan de Zandstraat staat, was oorspronkelijk eigendom van Geneviève Van de Kerchove d’Hallebast, schoonzus van Marie en tante van Valeran. Later kochten Philippe en Sonja Van Canneyt-De Keyster de akker met uitzondering van het driehoekig stukje land van het calvariekruis. De akker is Kwaremont, het calvariekruis Ronse. Vandaag is het kruis en het stukje grond waar het op staat eigendom van baron Bruno Van Caloen uit Brugge.”

Terug zichtbaar vanop de weg: het herdenkingsmonument voor wachtmeester Valeran Van de Kerchove d'Hallebast.

Verlichting en een trap?

Luc heeft het calvariekruis er altijd al weten staan. “Als klein jongen boezemde het mij schrik in. Ik voelde mij bekeken door God die alles ziet en hoort en die je in de gaten houdt. Als puber fietste ik er voorbij en bleef dat kruis mij intrigeren. Het torent ook hoog boven de straat uit en lijkt onaantastbaar. Daarom vond ik het jammer dat het helemaal overwoekerd was en onzichtbaar voor de passanten. Je moest al weten dat het er stond om het op te merken. Vandaar dat ik ging aankloppen bij schepen van Openbare Werken Jan Foulon met de vraag om daar iets aan te doen. Het is ten slotte een stuk waardevol cultuurhistorisch erfgoed en tegelijk een herdenkingsmonument van de Eerste Wereldoorlog. De groendienst van Kluisbergen maakte het monument zelf weer proper. Het Agentschap Wegen en Verkeer snoeide, na bemiddeling door schepen Foulon, de bermbeplanting zodat het kruis zichtbaar is geworden. Ik droom er nu van dat ook de oorspronkelijke trap weer zou worden aangelegd. Dat zal wellicht niet lukken zegt me mij omdat de verkeersveiligheid op de drukken baan Ronse-Kluisbergen dan in het gedrang komt. Maar ik ben gelukkig dat er nu al zoveel is gebeurd om het calvariekruis in zijn waarde te herstellen. Er wordt ook nog werk gemaakt van een passende verlichting zodat het beeld ook ’s avonds mooi zichtbaar wordt. Tijdens de komende lente zal het een mooie aanblik bieden. De Fiertelbedevaarders zijn nu al gewaarschuwd: niet vergeten om op 4 juni links omhoog te kijken als je de Zandstraat opdraait.”

