Buur betrapt en achtervolgt inbrekers in Ronse: “Ze hadden de buurt duidelijk goed verkend, maar wisten niet dat we hier zo waakzaam zijn”

RonseAan de Boontjesstraat in Ronse hebben vijf inbrekers geprobeerd een woning binnen te dringen. Een getuige betrapte ze en zette nog de achtervolging in toen ze wegvluchtten. “We zijn hier heel waakzaam, want het is al de zoveelste keer dat hier inbrekers op pad komen”, klinkt het.

Het is rond kwart voor negen zaterdagavond, wanneer een bewoner van de Boontjesstraat in Ronse een auto verdacht traag door de straat ziet rijden. Kort daarop stopt de auto bij een woning. Vier mannen stappen uit. Ze lopen een terrein op waar een woning in aanbouw is en begeven zich van daar naar de achterkant van het huis waar ze willen inbreken. Ze gebruiken een koevoet of een grote schroevendraaier om een raam te forceren. Verder da het plooien van een deel van het profiel geraken ze niet: betrapt door de bewoner van het huis ernaast, slaan de vijf op de vlucht.

Achtervolging ingezet

“Wij kwamen thuis van een eetfestijn, toen we bij de haag aan onze woning een wagen zagen waarin één man zat te wachten. Omdat we dat verdacht vonden, bleven we toch in de buurt. Dat heeft die kerel blijkbaar gezien. Hij is met de auto even de straat uitgereden en dan teruggekeerd. Vermoedelijk heeft hij zijn kompanen verwittigd, want we zagen hoe ze zich plots uit de voeten maakten. Ze sprongen die VW Golf in, waarna die razendsnel vertrok”, vertelt de ooggetuige.

De man zette met zijn auto de achtervolging in. “Mijn vrouw zat naast me en kon de nummerplaat van de vluchtauto nog noteren. We zijn ze nog gevolgd tot aan de Steenweg op Elzele. Daarna leek het ons veiliger om terug te keren”, getuigt de man. Vermoedelijk om buiten het zicht te blijven van de bewakingscamera op die gewestweg, maakten de inbrekers via een klein straatje nog een omweg richting Wallonië.

Woensdag verkenning geweest

“Ze kenden de situatie kennelijk goed en dat komt doordat ze hier een paar dagen voordien op verkenning waren geweest”, weet een bewoner van de Rotterijstraat. “Ik heb die VW Golf hier vorige week woensdag zien rondrijden. Dat wie in deze omgeving zo alert zijn voor verdachte toestanden, komt doordat er hier al vaak inbraken zijn gepleegd. Bij mij hebben ze heel mijn huis overhoop gehaald om geld en juwelen te stelen. Dat is al drie jaar geleden, maar het blijft wel in de kleren hangen, vooral omdat er hier sindsdien nog anderen het slachtoffer zijn geworden van inbrekers”, vertelt de man.

Bewoners van de Rotterij en omliggende straten hebben een WhatsApp-groep gemaakt waar ze elkaar op de hoogte houden wanneer zich in de buurt iets verdachts afspeelt.

Luik

Dankzij die sociale controle is het zaterdag bij een inbraakpoging gebleven. De nummerplaat die de achtervolging de wakkere buren heeft opgeleverd, zal vermoedelijk evenwel niet naar de daders leiden. “Het lijkt erop dat ze reden met een gestolen auto of toch op zijn minst met een gestolen nummerplaat. Op een tweedehandssite vonden we intussen een VW Golf met… diezelfde nummerplaat. De auto is wel een ander type: hier was het een vijfdeurs, die op de site heeft er drie.

De nummerplaat leert alvast wel dat de auto drie uur voor de inbraakpoging in Ronse nog rondreed in Luik. Daar is hij immers nog gezien door een verkeerscamera.



