Burgemeester Michaux voerde Bommelsdelegatie aan tijdens aanstelling van Prinz Karnaval Jürgen in Kleve

Zijn eerste bezoek aan de caravalstad op de Duits-Nederlandse grens, dateert al van 1989. “Ik was toen lid van Kunstgroep Jakhals en maakte dankzij Damien Van Wambeke kennis met de Duitse kerstmarkt. Ik was meteen verkocht en ik ben blijven gaan naar Kleve, zeker ook toen ik Koning van de Bommels werd. Ik heb er onvergetelijke herinneringen en vooral heel veel vrienden aan overgehouden”, vertelt de Ronsische burgemeester.

Der Glanzvolle

Hij ging dan ook maar wat graag in op de uitnodiging van zijn ambtsgenoot Wolfgang Gebing om de aanstelling van de Klever Prinz Karnaval Jürgen der Glanzvolle bij te wonen. Ignace Michaux, ook nog steeds bevoegd voor de Bommelsfeesten: “We waren met een delegatie van zo’n 15 Ronsenaars waaronder de toekomstige Bommelskoning Mathieu en Bommelskoningin Daphné. Prinz Karnaval 2023 Jürgen Kalkes heeft zelf drie jaar moeten wachten alvorens hij zijn scepter mocht opnemen vanwege corona. De Klever Rosenmontag op 20 februari 2023 zal er straks des te harder worden om gevierd, denk ik. We hebben ook de zeer hartelijke banden met Kleve verder kunnen aanhalen. Vanuit Kleve wordt er ook een delegatie verwacht zaterdag aanstaande op onze verkiezingsavond en voor de Bommelsfeesten zelf zal er een gratis bus vanuit Kleve naar Ronse worden ingelegd. We hebben allebei nog andere zustersteden, maar de band tussen ons is het sterkst voelbaar, dat merk je aan alles.”

Pers

Dat ze de interesse uit Ronse in Kleve op prijs stellen, mag ook de uitgebreide aandacht aantonen die de nieuwe burgemeester kreeg in de lokale pers. “Dat was ook voor mij een verrassing”, zegt Ignace Michaux daarover. “Dat ze mij al lang kennen als Koning van de Bommels, zal meegespeeld hebben. Ik heb ook nog de eer gehad deel te mogen uitmaken van het officiële gevolg van een vroegere Prinz Karnaval. Maar het is vooral een bevestiging van hoe belangrijk de Klevenaren Ronse vinden. En dat is zeer mooi om vast te stellen. We zullen die verbondenheid blijven koesteren.”