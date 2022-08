Burgemeester Luc Dupont neemt na meer dan 40 jaar afscheid van de gemeentepolitiek: “Ik denk niet dat er iets is waar ik spijt van moet hebben”

Straks komt er tussen de schilderijen van zijn voorgangers in de traphal van het stadhuis een foto hangen van Luc Dupont. Eugène Fostier burgemeester van 1801 tot 1808 en van 1817 tot 1823 moet plaats maken vanwege te veel burgemeesters en te weinig ruimte. “En het is nu een foto in plaats van een schilderij. Dat heet vooruitgang en dat proces hou je niet tegen”, glimlacht de afscheidnemende burgervader die zijn debuut in de lokale politiek maakte in 1976. “Ik zat nog in mijn laatste jaar rechten in Leuven. Mijn vader Adiel was senator en werd gevraagd om ook op de lijst te komen voor de CVP bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij had daar niet veel zin in en dus zetten ze er mij maar op. Ik werd ook niet verkozen maar ik geraakte zo wel vertrouwd met de werking van de partij en de jongerenafdeling. In 1982 stond ik dus opnieuw op de lijst en werd ik wel verkozen. Ik werd meteen tot voorzitter van de fractie gebombardeerd. Dat waren zes frustrerende jaren want we zaten in de oppositie en de SP-PVV meerderheid van burgemeester Orphale Crucke liet weinig ruimte voor discussie en debat. De socialisten en liberalen zouden toen voor 12 jaar besturen maar na zes jaar had Orphale Crucke het gehad met de PVV en kwam hij bij ons aankloppen. Zo ben ik in 1988 schepen geworden.”