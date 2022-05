Burgemeester Luc Dupont (70) geeft in september zijn sjerp door: geen grote woorden maar heel veel dossierkennis en evenwicht

Luc Dupont kreeg de politiek met de paplepel ingegoten. Zijn vader Adiel was senator voor de CVP van 1974 tot 1977. Luc werd gemeenteraadslid voor de CVP in 1983 en moest meteen de oppositie leiden tegen een meerderheid van socialisten en liberalen onder aanvoering van burgemeester Orphale Crucke. Die ruilde in 1989 de PVV voor de CVP en Dupont werd eerste schepen, verantwoordelijk voor onder meer economie. Hij bleef dat ook onder burgemeester Walter Kerckhove tussen 1995 en 2000. Toen namen de christen-democraten het bestuur van de stad over om het tot op vandaag niet meer af te geven. Luc Dupont, advocaat van beroep, was en is de belichaming van dat beleid: geen franjes, geen straffe uitspraken maar veel dossierkennis en veel geduld.

Feiten

Dat geduld was nodig om de bloeiende industriestad die Ronse ooit was opnieuw op de rails te krijgen. Onder zijn voorgangers werden al enkele projecten ingezet qua stadskernvernieuwing, Dupont werkte die verder uit en startte er tal van nieuwe: de Stadstuin, TIO3, de armoedebestrijding, een cultuurcentrum, een sportsite. Intussen beet hij zich ook vast in enkele lang aanslepende dossiers: de privatisering van de zorgsector, de ontsluiting van de stad door een ring, de uitbouw van de industriezone en de faciliteitenregeling. In al die kwesties liet de burgemeester op de eerste plaats de rede spreken en niet de emotie. In Erik Tack, de kopman van Vlaams Blok en Vlaams Belang, had hij een populaire uitdager met het thema veiligheid en diversiteit. Dupont was niet de man die zich tussen het volk begaf, niet letterlijk maar ook niet via de sociale media. Op gemeenteraden en in debatten maakte hij wel telkens weer indruk met zijn feitenkennis. Sinds hij burgemeester werd, boekte de CD&V ook steeds meer winst bij de verkiezingen: van 7 zetels in 2000 naar 11 zetels in 2018. Hij ruilde binnen zijn meerderheid in 2012 ook de socialisten voor N-VA en bevestigde die verbintenis in 2018. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen kreeg hij zelf 2.334 voorkeurstemmen en was daarmee de meest populaire politicus in zijn stad. Ignace Michaux, straks zijn opvolger, kreeg er 1.826.

Toekomst

Bij het begin van zijn vierde termijn als burgemeester kondigde Luc Dupont al aan dat hij halverwege plaats zou maken voor een opvolger. Wie dat moest worden, maakte deel uit van veel discussies en speculatie, niet in het minst binnen de eigen CD&V. Het aantal stemmen wees onvermijdelijk naar eerste schepen Ignace Michaux, maar er werd ook gekeken naar schepen van Financiën Jan Foulon, ook een jurist en een dossiervreter. Corona gaf nog even uitstel maar twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2022, heeft Luc Dupont beslist dat het tijd is voor de toekomst. “Ik ben niet moe en ik ben de politiek ook niet beu maar in augustus word ik 70, het is tijd voor de opvolgers”, klinkt het. Toekomstig burgemeester Ignace Michaux heeft nog even tijd om zich in zijn nieuwe rol in te leven. Hij is niet toevallig ook bevoegd voor de Bommelsfeesten en de Fiertel, de twee grootste feesten in de Hermesstad.