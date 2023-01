Burgemeester Ignace Michaux wordt hofnar: de Bommels nemen de macht helemaal over voor drie dagen

Al van acht uur zaterdagmorgen waren de Bommels op pad en klonk er doorheen het centrum carnavalmuziek. Heel wat verenigingen genoten eerst van een ontbijt alvorens richting Zottenmuur te trekken waar Koning Mathieu en Koningin Daphné hun naamplaatjes mochten bevestigen onder die van hun voorgangers. Voor Daphné was dat de tweede keer. Toen ze de eerste keer de kroon droeg was echtgenoot Mathieu haar hofnar. Het gaf de Stedelijke Raad der Bommels inspiratie voor wat volgde op de Grote Markt. Daar wil presentator Franky Vercruysse de burgemeester al ‘s wat lastige spelletjes laten doen. Voor het eerst was dat lot burgemeester Ignace Michaux beschoren. Die was zowaar vergeten dat hij zelf Bommelskoning was in 2008. Omdat zijn opvolger van dit jaar debuteerde als nar, werden de rollen omgedraaid en kreeg de burgemeester een narrenpak aangemeten. Dat bleek nog gepast te zijn ook, enkel met de schoenen had Michaux een beetje last. “Zien jullie Luc Dupont dat al doen?”, stelde presentator Vercruysse een retorische vraag. De huidige burgemeester kon erom lachen. “Ik wens iedereen vooral een veilig weekend toe”, klonk het. De vraag is nu of hij het narrenpak tot maandagavond aan zal houden.

De laatste shift

Wie zijn uniform na 1 februari niet meer aantrekt, is hoofdcommissaris Dirk De Jonghe (61). Hij gaat met pensioen. Bij wijze van afscheid koos hij ervoor om in het Bommelsweekend nog een laatste keer paraat te staan. “Er is in de jaren dat ik actief ben in het politiekorps van Ronse zeer veel veel veranderd. De Bommelsfeesten en de Fiertel blijven hoogdagen die ik straks op een andere manier zal doorbrengen. Maar nu is het nog volledige focus op de avond en nacht. Ik heb ook mijn opvolgers mee, dan weten die ook hoe het loopt.”

In de voorbije dagen waren er al wat strubbelingen met vuurwerk dat ‘s nachts werd afgeschoten, vechtpartijen en een opgepakte drugsdealer. Honderd agenten houden in de komende uren een stevig oog in het zeil.

Uittredend Koning Jacky Vandewalle werd ook opgenomen in de Orde van de Koninklijke Bommels onder het goedkeurend oog van de ereraadsleden van de Bommels José Bellinck, Roland Laurier en André Onijn en van de hele talrijke Bommelsfamilie. Alles en iedereen is klaar voor de zaterdagavondstoet die om 18 uur van start gaat. De eerste stoet dateert van 60 jaar geleden.