Buien met regen, maar soms ook zon in Ronse vandaag

Monument neemt Tria­mant-vestiging van Ronse over: “De bewoners kunnen blijven rekenen op vertrouwde gezichten”

De groep Triamant heeft haar woonsite in Ronse, Sint-Maria-Oudenhove en Gent verkocht aan Monument Immo Management. Voor de bewoners en voor het personeel verandert er in de praktijk niets, aldus Triamant. Maar bij het personeel klinkt gemor over lonen die niet worden uitbetaald.