Bufferbekkens hielden stand, enkele straten afgesloten door aanhoudende regenval

De burgemeester ging donderdagnacht mee het terrein op om zich te vergewissen van de toestand én om ervaring op te doen. “Ik heb dit soort noodweer nog niet meegemaakt in mijn functie als burgemeester en dus wou ik vooral leren over wat er allemaal komt bij kijken in de praktijk. Bleek ter plekke dat het waterpeil in de bufferbekkens verrassend snel steeg maar dat die toch goed stand hebben gehouden. Ons systeem werkt dus efficiënt, dat is al een groot pluspunt. In de omgeving van het Bruulpark, traditioneel een gevaarlijk punt als het fel gaat regenen, was er bijvoorbeeld geen watersnood. De Klijpestraat en de Mussenstraat op het gehucht van de Klijpe en de IJsmolenstraat aan de rand van het Muziekbos werden dan wel weer afgesloten, deels uit voorzorg. Er waren ook diensten van de provincie op pad om de toestand te checken. Een leerrijke ervaring was het zeker. De toestand is nu genormaliseerd, hopelijk blijft dat de komende dagen zo.”