Het begon met een mol die naar de burgemeester stapte... Schiet proces rond financieel gesjoemel bij Bommelsraad eindelijk op gang?

Marokkaan­se gemeen­schap in Ronse heeft veel familie in door aardbeving getroffen gebied: “Twee weken geleden stond ik nog in dorpen die nu van de kaart zijn ge­veegd”

De aardbeving van afgelopen vrijdagavond in Marokko trof niet alleen Marrakech maar ook de vele dorpen in het gebergte eromheen. Heel wat leden van de Marokkaanse gemeenschap van Ronse hebben daar familie wonen. De ouders en broer van Youssef El Idrissi (37) zijn daar nu met vakantie. “We slapen al twee dagen niet meer. Gelukkig konden we vanaf het eerste uur contact houden.”