Boompjes van Beweging.net voor de kinderen van Campus Glorieux en Sint-Pieter

In 2021 organiseerde Beweging.net Midden Vlaanderen een grote boomplantactie. In de Vlaamse Ardennen werden toen zowat 1000 boompjes geplant, waaronder een 80-tal in Ronse. Voorzitter Fernand Vanhoecke van Bewegingspunt Ronse: “Dit najaar breit Beweging.net een vervolg aan de actie van vorig jaar. We richtten ons tot de leerlingen van twee scholen binnen het Katholiek Onderwijs Ronse: Campus Glorieux Lager en de wijkschool Campus Sint-Pieter. In beide scholen samen werden 171 streekeigen boompjes besteld, waarvan 123 gele kornoelje en 48 meidoorn.”