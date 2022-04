Bommelsstad rouwt om overlijden van Adelin Devos (91) na een leven voor en met het lokale verenigingsleven

Adelin Devos was beroepshalve handelsreiziger voor Lekkerland. In zijn vrije tijd legde hij een drukke activiteit aan de dag bij veel lokale verenigingen. Al in zijn jeugdjaren werd hij lid van het Rode Kruis. Hij kreeg voor 50 jaar dienst het Solidariteitsplakket Koningin Elisabeth uit handen van prinses Astrid. Bij zijn zeventig jaar lidmaatschap moest hij vrede nemen met een staande ovatie omdat er voor zoveel jaren inzet geen speciale prijs meer is voorzien.

Daarnaast was Adelin als (ere)raadslid betrokken bij Bommelsfeesten. Hij stond ook mee aan de wieg van de Stichting Ephrem Delmotte, de bedenker van de Bommelsfeesten, en van het Beiaardcomité. De reuzen van Ronse lagen hem eveneens nauw aan het hart: hij was de peter van reus Ephrem.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid reikte ook verder: hij zat het 11 juli-comité voor en werkte als oud-student ook mee aan de verdere uitstraling van het Atheneum. Als oudgediende van de marine, maakte hij ook deel uit van de vriendenkring.

In zijn jeugdjaren beoefende de bezige bij menige sportdiscipline. Hij stond zelfs tweemaal in de boksring tegenover generatiegenoot en ex-journalist Claude Herminaire die recent overleed. “Claude was beter als ik, ik moest twee keer het onderspit delven”, lachte hij daarover. Immer positief en immer goedgezind, zo kenden de Ronsenaars Adelin Devos.

Zijn inzet voor Ronse en alles wat de Hermesstad aanbelangde was groot, daarover is iedereen het eens. In 2017 stelde hij zelf nog een becijferd plan voor om de ring rond Ronse te realiseren. Het uiteindelijk plan is er nu, het afscheid van Adelin ook.