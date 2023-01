Bommelsfeesten nemen na drie jaar de draad weer op: drie dagen heerst de vrolijke zotheid tijdens het eerste carnaval van het jaar

Koning Mathieu en koningin Daphné van De Bollekies krijgen op zaterdagochtend de sleutels van de stad uit handen van burgemeester Ignace Michaux. Die was zelf ooit Bommelskoning en is vandaag ook nog steeds bevoegd voor het evenement. “Ik weet hoe het voelt om die kroon te dragen en ik zal drie dagen lang ten dienste staan van het koningskoppel”, belooft de nieuwe burgervader die voor het eerst de Ronsische hoogdagen beleeft in zijn nieuwe functie. Als hoofd van de politie is veiligheid daarbij ook voor hem een belangrijk gegeven. Er worden 100 agenten ingezet om alles in goede banen te leiden en via camera’s wordt alles drie dagen lang gemonitord. Alle hens aan dek dus voor de manschappen van zonechef Patrick Boel die versterking krijgt van diverse andere zones.

Stoeten

Op zaterdagmorgen trekt het Bommelsgebeuren zich op gang van aan de Zottenmuur in Oude Vesten waar stichter van ‘het eerste carnaval van het jaar’ Ephrem Delmotte wordt geëerd. Ook aan het monument van de Nar aan het station wordt halt gehouden voor een huldemoment. Om 11 uur eindigt de ochtendstoet op de Grote Markt waar het koningspaar de macht overneemt.

Sinds 1963 is er op zaterdagavond de grote Bommelsstoet. Dit jaar volgt die het parcours van de voorbije edities met start om 18 uur op de Hoogstraat om via het Rooseveltplein, Wijnstraat en Kegelkaai aan de voet van de Sint-Hermesbasiliek te belanden. Via de Priestersstraat gaat het een eerste keer naar de Grote Markt. Langs de Zuidstraat en Ferrantstraat gaat het richting station. De laatste rechte lijn loopt door de Stationsstraat en Abeelstraat naar de Peperstraat en eindstation Grote Markt. Daar treedt om 20u30 Yves Seghers op.

Om 21u15 knalt het Bommelsvuurwerk en begint een lange feestnacht.

Parkeren

De politie wijst er op dat de parking aan het station vanaf zaterdagavond 18 uur afgesloten is. Die ligt immers op het parcours van de avondstoet. Wie met de trein aankomt in Ronse of reizigers wil afhalen, moet er rekening mee houden dat er tussen 18u en 20u30 geen wagens op en af de parking kunnen. Parkeren doe je dus best op parking Portois in Oude Vesten of in de Viermaartlaan. Andere parkings die buiten het parcours liggen zijn die van Delhaize op het Delhayeplein of parking Familia via de Kruisstraat. De parkings van Colruyt en Dreamland in de Oswald Ponettestraat blijven open, er is wel parkeerverbod in die straat vanwege de opbouw van de stoet.

De politie wijst er ook op dat het verboden is om vuurwerk bij zich te hebben. Wie dat wel bij zich heeft, riskeert een GAS-boete.

Zotte Maandag

Op zondag is er in stadsfeestzaal COC het Bal der Bommelkies met een kindershow en de playback van het koningspaar. Op Zotte Maandag wordt in datzelfde COC de schoonst Bommel verkozen en zijn er optredens van Johan Veugelers, Dimi zingt Hazes en Jettie Palletie. Het koningspaar herneemt ook nog ‘s zijn playbackshow.

Waarna om 23 uur het pijnlijke moment volgt van de verbranding van de Zatten Bommel en er nog uren van verwerking volgen in de kroegen tot in de late ochtenduren.

