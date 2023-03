Bloemen en chocolade voor Inloopteam Wiegwijs op Internationale Vrouwendag

Liselotte Vandooren: een country soul in CC De Ververij

Op zaterdag 11 maart is countryzangeres Liselotte Vandooren te gast in CC De Ververij. Ze speelt een beetje een thuismatch want ze woont net over de taalgrens in La Hamaide. “Het is mijn eerste optreden in een cultureel centrum. En ik hoop niet het laatste”, lacht ze.