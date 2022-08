Bisschop Van Hecke leidt eredienst die de marteldood van Sint-Hermes herdenkt: voor het eerst in 300 jaar weer rechtstreeks van de basiliek naar de crypte

Voor het eerst in 300 jaar werd de oude toegang naar de crypte vanuit de basiliek weer gebruikt. Die loopt via de Coletakapel die in de voorbije maanden werd hersteld. Voorzitter André Bellinck van de kerkfabriek van Sint-Hermes: “Er zijn intussen al drie fases afgewerkt van de restauratie van de basiliek die is ingezet in 2009. In de eerste fase werden het koor en de beelden aangepakt, waaronder het paard van Sint-Hermes. Allemaal delicate aangelegenheden die we tot een goed einde konden brengen. De tweede en de derde fase liepen nagenoeg gelijktijdig vanaf 2020. Daarbij werd onder meer de opgegraven Karolingische kerk geïntegreerd in de crypte en werd werk gemaakt van de broodnodige buitenrestauratie van de daken en de goten. Eens dat achter de rug werd de vloer in het schip van de kerk helemaal heraangelegd, een gigantisch en duur karwei dat door een Ronsisch bedrijf vakkundig werd geklaard. Al die werkzaamheden zijn nu nagenoeg afgerond en we kunnen starten met de vierde fase waarbij het schip en de zijkapellen stap voor stap worden hersteld. De gemeenteraad moet daarvoor nog zijn zegen geven en dan hopen we dat we daarmee klaar zijn in de loop van 2024.”

Volledig scherm André Bellinck van de kerkfabriek legt uit wat de stand van zaken is. Rector Michel T'Joen, Leo Verstichel van de kerkfabriek en schepen Wim Vandevelde zijn aandachtige toehoorders. © GEDR

Eensgezindheid

Voorzitter André Bellinck is tevreden over het project en onderstreept dat dit het resultaat is van groepswerk: “Wijlen ereconservator Albert Cambier heeft vele jaren in zijn eentje letterlijk gewroet om de Sint-Hermeskerk van toen de plaats te geven die ze verdient. Ik denk dat hij nu vanuit zijn graf tevreden kijkt naar wat er in zijn voetsporen allemaal is gebeurd. En de grote kracht schuilt in de eensgezindheid waarmee alle betrokkenen de schouders hebben gezet achter het dossier. Het gemeenschappelijk doel heeft altijd voorrang gekregen, niemand leidt aan profileringsdrang. Daarvoor wil ik iedereen oprecht bedanken.”

Volledig scherm Leden van kerkbestuur en stadsbestuur, eensgezind bij de heropende ingang tot de crypte vanuit de basiliek. © GEDR

Sacrale kader

Ook schepen van Erediensten Wim Vandevelde (N-VA) plaatst de vele inspanningen in een brede context: “De restauratie van de basiliek en de herwaardering van het kwartier van De Vrijheid zijn belangrijk voor onze horeca en onze handelszaken in het centrum van de stad. Iedereen in Ronse heeft hier wel degelijk baat bij, dat tonen ook de cijfers aan. Ronse is een stad geworden die veel mensen graag willen bezoeken.”

Rector Michel T’Joen is blij met die aandacht en de financiële steun die de basiliek heeft gekregen van zowel de stedelijke als de Vlaamse overheid. Al maakt hij zich ook wat zorgen over het behoud van het religieuze en sacrale aspect. “We moeten altijd voor ogen houden dat dit een plek is van spiritualiteit en religiositeit. Niet om het even welk evenement kan hier worden georganiseerd. Ik denk ook niet dat de Ronseaars dit zouden aanvaarden. Dit is uiteindelijk nog altijd hun Sint-Hermesbasiliek met alles wat daarbij hoort. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog veel mogelijk is vanuit een passend perspectief. We hebben nog veel om te laten zien aan de bezoekers.”



De rector had tijdens de eredienst voor de heilige Hermes ook nog woorden van dank voor de jarige burgemeester Luc Dupont die zijn sjerp heeft doorgegeven aan Ignace Michaux. “In u vond ik een zeldzaam betrouwbare, wijze en effectieve medestander in de dienst aan onze bevolking, zij het elk vanuit onze andere verantwoordelijkheid”, zo klonk het. Van de rector kreeg Dupont het erediploma van de Sint-Hermesbasiliek met als toegift een litho van wijlen fierteldrager Gilles Van Liefde.

Rondleidingen

Die Ronsenaars kunnen op 8 en 9 oktober de nieuwe crypte in exclusiviteit ontdekken tijdens gegidste rondleidingen van de dienst Toerisme. Inschrijven via de website van de dienst Toerisme https://www.visitronse.be/nl/adres/sint-hermesbasiliek-en-crypte

Daarna is de rondleiding voor iedereen open.

