Binnenkoer van Spanjaardenkasteel is vertrek- en eindstation van Dag van de Jeugdbeweging

Het was een item op de editie 2021, intussen is het uitkijken naar de echte start: de Ronsische jongeren kunnen straks terecht in hun jeugdhuis in het Spanjaardenkasteel, ooit het Museum van Folklore. Dat ligt vlakbij het monument van Stefaan Modest Glorieux, aan de ingang van het Bruulpark. Van 7 uur tot 8.30 uur wordt daar bij wijze van kennismaking met de plek vrijdagmorgen ook een gratis ontbijt geserveerd. Daarna mag de jeugd, bij voorkeur in onberispelijk uniform, naar de les. Maar vanaf 15 uur tot 18 uur is er op dezelfde plaats een pannenkoekenslag, ook weer gratis. De kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen daarna het feestje voortzetten in Stadsfeestzaal COC in de Nieuwe Brugstraat, waar van 18.30 uur tot 21.30 uur Dé Kidsfuif plaatsvindt. In uniform betaal je daar 2 euro, in burgerkleren wordt dat 4 euro. Ouders die hun kroost willen begeleiden mogen gratis een kijkje nemen. Voor de oudere jeugd gaat vanaf 19.30 uur op de binnenkoer van het Spanjaardenkasteel de Bar van de Dag van de Jeugdbeweging open, een initiatief van de Stedelijke Jeugddienst. Daar wacht er gratis cocktail of mocktail en een hapje voor wie (nog steeds) in uniform komt opdagen.