BIN wil u met toneel, een getuigenis en een lezing attent maken voor de gevaren van inbraak en internetoplichting

Het gaat om een samenwerking met de preventiedienst van de stad Ronse, de politie Ronse en de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. De deuren openen om 19 uur. Om 19u45 start het interactief toneelstuk BIN breekt in. Regisseur Guillaume Devos maakt daarin de toeschouwers attent op hoe je inbraken kunt voorkomen. Aansluitend op het stuk, dat een half uurtje duurt, vertelt hij over zijn eigen ervaring als slachtoffer van internetoplichters. Ronsenaar Guillaume acteerde in de VTM-soap ‘Familie’, is docent aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en gemeenteraadslid voor Open VLD. Hij werd zelf het slachtoffer van oplichting, misbruik van vertrouwen en fraude. Hij legt uit hoe hij in de val van enkele gewiekste misdadigers werd gelokt.