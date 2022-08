BIJZONDER WONEN. Joost en Caroline ruilden hun nieuwbouw voor grandeur van Villa Madonna: “Al veel beulenwerk verricht, maar we koesteren onze thuis”

Ronse was voor het echtpaar volstrekt onbekend terrein. Joost en Caroline zijn beiden uit het Gentse afkomstig, hebben allebei een fijne job en leidden een comfortabel leventje met hun drie tieners in hun moderne nieuwbouw.

“Ik hou me graag bezig met de inrichting van het interieur en we waren op zoek naar een authentiek cementvloertje voor onze keuken”, steek Caroline van wal. “Zo belandden we in een schitterend gerestaureerde vierkanthoeve in het Kortrijkse. We waren danig onder de indruk van dat gebouw omdat je er nog steeds de ziel van het verleden voelde. Zoiets realiseren leek ons wel wat en daarom tikte Joost op Google het woord ‘kasteel’ in. Kort daarna stonden we op de Kruisberg in het ons compleet onbekende Ronse voor Villa Madonna.”

Volledig scherm Het Mariabeeld is een kopie van dat in de abdij van Averbode en behoedde Villa Madonna voor oorlogsschade. © GEDR

Liefde op het eerste gezicht

Het kasteeltje in kwestie werd in 1906 op vraag van de toenmalige vrederechter Edmond Matthijs gebouwd door architect Modeste De Noyette die in de Sint-Hermesstad ook tekende voor de Sint-Martinuskerk en het nabijgelegen Kasteel de Malander. Oorspronkelijk stond in de bocht boven de Kruisberg enkel een torentje met een paviljoen eromheen. Dat werd omgetoverd tot een charmant gebouw met neogotische kenmerken en vooral veel verwijzingen naar de art-nouveaustijl. Op de voorgevel staat een kopie van het Mariabeeld van de abdij van Averbode, vandaar de naam. De legende wil dat het beeld het kasteeltje behoedde voor schade tijdens de twee wereldoorlogen die zouden volgen.

Quote Wisten we eigenlijk wel waar we aan begonnen? We kunnen nu in alle eerlijk­heid zeggen: we wisten het helemaal niet. Joost en Caroline

“We waren direct verkocht”, lacht Joost. “Zo mooi, zo fascinerend, zo overweldigend authentiek. Het was liefde op het eerste gezicht, bij ons allebei. We hadden een spaarpotje, we konden ons iets veroorloven. En dus rees meteen het idee om het ook echt te kopen. Dat zorgde voor stress. Was dit wel een goed plan? Wat hadden we hierbij te winnen? Wisten we eigenlijk wel waar we aan begonnen? Ik kan nu in alle eerlijkheid zeggen: we wisten het helemaal niet. De familie verklaarde ons trouwens compleet voor gek, te beginnen met onze kinderen. Guillaume (23), Sebastien (21) en Margaux (18) wilden van verhuizen niets weten. Mijn schoonbroer wordt vandaag nog steeds zenuwachtig als hij hier komt omdat hij enkel nog te uit te voeren werk ziet liggen. Hij heeft gelijk, je bent hier nooit klaar met grote en kleine klussen. Maar dat is wellicht ook het punt. We hebben geleerd om de dingen te nemen zoals ze komen. Je mag dit niet louter rationeel bekijken. We voelen ons ook helemaal niet de trotse eigenaars van een beschermd pand dat iedereen in Ronse kent en koestert. We zijn passanten die het enorme voorrecht hebben om hier even te mogen wonen. Dat klinkt voor velen misschien wereldvreemd, maar het is wat het is. Ik hoop echt dat de familie Matthijs gelukkig zou geweest zijn met ons als hun opvolgers.”

Volledig scherm Er is een benedenverdieping en een bel-etage in het kasteel waar Joost en Caroline ook kleine events willen organiseren. © GEDR

Gestorven op de Fiertel

Volledig scherm Martine Matthijs, op de foto samen met haar echtgenoot, is de achterkleindochter van erevrederechter Edmond Matthijs die Villa Madonna liet bouwen. © GEDR

Dat lijkt wel goed te zitten. Een van die erfgenamen is Martine Matthijs, nicht van broer en zus Edmond en Elisabeth Matthijs, die Villa Madonna samen bewoonden in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Quote Bouwheer en erevrede­rech­ter Edmond Matthijs is gestorven in 1916, net op het moment dat de Fiertel voor de deur passeerde Martine Matthijs, Achterkleindochter



“Mijn oom en tante waren de kleinkinderen van vrederechter Edmond die het kasteeltje liet bouwen. Ze leefden in het gedeelte van de villa op de begane grond. In het stuk van de bel-etage en op de bovenverdieping kwamen ze niet meer. Mijn oom was een bekende figuur in Ronse. Hij deed zijn boodschappen met zijn vespa en later met zijn snorfiets omdat hij weigerde om een helm te dragen. Hij was enorm goed georganiseerd en had duizenden negatieven van zijn foto’s die hij bewaarde in schoendozen. Maar zelf deden oom en tante niet veel meer aan het kasteeltje, dat stilaan begon te verkommeren. Een plechtig gebeuren was elk jaar de terugkeer van de Fiertelommegang. In 1916 is bouwheer en toen ere-vrederechter Edmond hier in zijn bed gestorven, net op het moment dat het schrijn passeerde in de bocht voor Villa Madonna. Ik moet tot op vandaag nog altijd even slikken als ik het schrijn de Kruisberg zie afdalen.”

Volledig scherm De eerste maanden na de koop bracht Joost grotendeels door in het park van het kasteel. © GEDR

Labeur in de tuin

Slikken hebben Joost en Caroline de voorbije jaren vooral gedaan van het vele werk en het vele geld dat is gegaan naar het renoveren van hun droomkasteel.

“Villa Madonna is beschermd erfgoed”, zegt Caroline. “Alles wat we doen, moet daarom de zegen krijgen van de betrokken diensten. En als er wat moet gebeuren qua herstelling of renovatie, worden er enkel specialisten in hun vak aangesproken. Dat zijn de beste, maar ook niet de goedkoopste. Alle materialen in dit gebouw zijn van topkwaliteit, alles is handgemaakt en alles is historisch waardevol. We krijgen ook voor veertig procent subsidies van de dienst Erfgoed, zij het na het invullen van een gigantische stapel papieren waar veel tijd en energie in kruipt. Dat aspect hebben we onderschat. Neem het Mariabeeld waarnaar Villa Madonna is genoemd. Dat moet worden gerestaureerd. Kostprijs: ongeveer 10.000 euro. En terwijl er dan toch iemand de hoogte ingaat om het naar beneden te halen, kunnen we net zo goed de dakgoten en het dak vernieuwen. Wat weer een hoop geld kost. Het houdt nooit op. Joost heeft om kosten te sparen zelf maandenlang beulenwerk verricht in de tuin die compleet verwilderd was. Dat we op een helling gelegen zijn, is mooi voor de foto’s maar geen hulp als het gaat over praktische aangelegenheden. We hebben bijvoorbeeld begrepen dat bij de bouw in 1906 een toen vernieuwend systeem van centrale verwarming was aangelegd maar dat heeft nooit echt gefunctioneerd. Joost heeft ook alle leidingen en buizen die in de tuin liepen moeten vervangen. Het was zwaar labeur. Binnenin het huis heeft de vorige eigenaar, architect Bart Demeestere, gelukkig de nodige werken uitgevoerd zodat we ons daar vooral konden focussen op de aankleding. We hebben in de voorbije jaren heel wat brocantemarkten afgeschuimd en tweedehandssites virtueel bezocht. We leven zelf op de benedenverdieping, de bel-etage is ingericht met veel verwijzingen naar de familie Mathhijs. De bedoeling is ook om die te verhuren voor culturele en zakelijke bijeenkomsten. In 2023 willen we de orangerie helemaal in orde hebben. In de tuin is er mogelijkheid voor het organiseren van feesten. Dat moet ons financieel meer ademruimte geven. Want we hebben geen keuze: we moeten meer zaken kunnen uitbesteden om het ook voor ons werkbaar te houden.”

Volledig scherm Villa Madonna in de bocht tegenover Park Malander: het kasteel van de Juge was ook het decor van films en footoshoots. © Lieke D'hondt

Later

Corona was ook voor Villa Madonna een zegen en een vloek. Er was meer tijd voor het uitvoeren van de nodige werken maar de intentie om via het organiseren van evenementen fondsen te verzamelen werd gedwarsboomd. De verloren tijd hopen Joost en Caroline nu in te halen.

“Tijdens de zware onweders en stormen van vorig jaar hebben we veel schade gehad, zowel in de tuin als in het huis zelf”, zegt Joost. “Er zijn hier wat liters water binnengelopen. Intussen weet ik bij hevig regenweer waar we moeten staan met borstels en spades om verstopte leidingen vrij te krijgen. De kinderen trouwens ook. Als wij niet thuis zijn en er is een niet-voorspelde stortbui, bellen ze om ons gerust te stellen. Of ook niet. We hebben na zo’n klein rampmoment al wel ’s op de sofa gezeten en mekaar aangekeken met de vraag: was dit wel een goed idee? Maar we hebben geen spijt, op geen enkele manier. Het valt ook niet uit te leggen. We koesteren dit huis, ik kan het niet beter uitleggen. We zijn blij als we mensen die hier vroeger kwamen en de bewoners kenden, verhalen horen vertellen over hoe het was. Dat hier door Paul Vandenhoeke opnames zijn gemaakt voor de verfilming van de novelle Een handvol aarde van Valère Depauw, dat je bij het hek vooraan moest trekken aan een touw waardoor er achteraan een ouderwetse bel ging luiden, die er trouwens nog steeds hangt. We vinden dat echt mooi en het geeft ons de energie om door te gaan. Het belet niet dat ik al ’s wakker lig van de vraag wat er later moet gebeuren. Onze kinderen staan niet te trappelen om van Villa Madonna ooit hun thuis te maken. Het heeft zelfs lang geduurd vooraleer Margaux haar vriendinnetjes durfde vertellen waar ze woont. Schrik dat ze ging uitgelachen worden. De eerste keer dat er eentje kwam logeren, vond die Villa Madonna wel de max. Dat heeft toch iets geholpen. Maar vinden we ooit mensen die dit willen kopen van ons? En kunnen we dit blijven financieren? Het zijn vragen die ons wel degelijk bezighouden. Dat was ongetwijfeld ook het geval bij Edmond en Elisabeth Matthijs toen ze nog slechts een klein deel van hun Villa Madonna bewoonden. Ik hoop echt dat we hen vandaag niet ontgoochelen.”

