BIJZONDER WONEN. Henry en Marieke Claeys-Vandekerckhove zochten hoeve maar vonden prachtig kunstenaarshuis: “Nitterveld is gemaakt om te delen met mensen, dat mogen we nooit vergeten”

RONSEOndernemer Camille Ameye uit Izegem maakte in het begin van de vorige eeuw van een hoevetje in Louise-Marie een thuis voor kunstenaars. In Villa Te Nitterveld werden al gauw concerten gespeeld en artistieke projecten gestart. Pax Intrantibus, ‘vrede aan wie hier binnentreedt’, staat er te lezen op de vloermozaïek. Henry Claeys en Marieke Vandekerckhove namen met hun jong gezin de fakkel over in 2004. “En nu in 2022 vraagt Nitterveld aan ons: hoe gaat het verhaal verder?”

Volledig scherm Bouwheer Camille Ameye (met sigaar) in de pianozaal. © RV

Henry Claeys geeft ons een warm welkom in wat hij nu al achttien jaar lang zijn thuis mag noemen: Villa Nitterveld, een kunstenaarshuis met een geschiedenis om u tegen te zeggen. We nemen u even mee naar het verleden, meer bepaald naar het jaar 1895.

Op een zomerse zondag van dat jaar spoorde de rijke Izegemse wijnhandelaar en industrieel Camille Ameye naar Louise-Marie, op de grens tussen Ronse en Maarkedal, voor een wandeling in het Muziekbos. Zijn vrouw Leontine was ook mee, maar volgde een ander parcours, samen met de leden van een artistiek gezelschap waar ze het middelpunt van vormde. Toen het koppel elkaar terugzag op het perron, deelde Camille haar bijzonder nieuws mee: hij had in de buurt een huisje gehuurd, verliefd als hij was op de prachtige omgeving.

“Die plotse huurovereenkomst ging nog niet over Nitterveld”, vertelt Marc Vuylsteke van de Geschiedkundige Kring Businarias in Maarkedal. “Camille en Leontine zouden nog tot 1899 wachten alvorens ze van de Gentse ingenieur Gustave Scribbe de hoeve kochten die stond op wat vandaag het domein Nitterveld heet. De Ameyes bouwden daar een landelijke woning in Engelse cottagestijl onder de vleugels van architecten André en Alexis Dumont. Maar die hadden ook met zijn tweeën moeite om hun stempel te drukken op de werkzaamheden. Rond de eigenaars had zich immers een schare kunstenaars verzameld die op de idyllische plek in de Vlaamse Ardennen rust en inspiratie kwamen zoeken, met de enthousiaste zegen van het koppel en hun dochter Cécile. Uit dank voor al die gastvrijheid pasten die artistieke zielen hun creatieve ideeën toe op de bouwplannen.”

Quote Nu de kinderen stilaan het huis uit trekken, zou het wat gek zijn dat mijn vrouw en ik hier met zijn tweetjes blijven wonen Henry Claeys

Bijzonder detail: een steen in de gevel geeft aan dat het werk in 1902 af was, al bleek dat een uiting van overmoed. Het zou in werkelijkheid nog een jaartje later worden.

Volledig scherm Nitterveld in de winter. Betoverend. © RV

Een toonvallei

Componist Peter Benoit was vriend aan huis bij de familie Ameye in Izegem. Hij stierf in 1901 en zag Nitterveld dus niet in de afgewerkte versie. Al ernstig ziek, maande hij in één van zijn laatste brieven Cécile aan om het domein om te toveren tot ‘een toonvallei’. Andere grote namen uit de wereld van muziek en literatuur liepen wel af en aan in Louise-Marie. Stijn Streuvels, Ernest Claes, Karel van de Woestijne, HermanTeirlinck, Cyriel Buysse om er maar enkele te noemen. Ook vanuit Nederland zakten heel wat artiesten af naar de Vlaamse Ardennen.

Quote Zijn wij er voor Nitterveld of is Nitterveld er voor ons? Of beide? Henry Claeys

Van bij onze noorderburen was onder meer schrijfster Top Naeff zeer close met Cécile Ameye, die gaandeweg de rol van beschermvrouw overnam van haar ouders. Top Naeff en Cécile stierven overigens allebei in 1953. Haar neef Louis Ameye, kleinzoon van Camille en Léontine, nam de rol van mecenas over. De zakenman woonde in Brussel en gebruikte Nitterveld als zijn buitenverblijf waar één van zijn kinderen, Marc, permanent woonde. Er werden ook nog concerten en evenementen georganiseerd, onder meer in het kader van het Festival van Vlaanderen.

Hemel

Dat was het geval in 1975, het geboortejaar van Henry Claeys, de huidige eigenaar van Nitterveld dus. Affiches van het evenement heeft die ingekaderd in zijn bureau opgehangen. Op een kastje eronder staan flesjes die werden gebruikt bij de kortstondige productie van mineraal water en limonade uit de Drieborrebeek die door het domein loopt. Daarvoor werd door de vroegere bezitter, baron de Fiennes, een watermolen gebouwd en later ook nog een echt waterfabriekje. Maar de opeenvolgende pogingen om het te exploiteren mislukten vanwege te veel nitraat in de grond. Nitterveld heeft zijn naam dan ook niet gestolen, al bestaat er over het verband tussen ‘nitraat’ en Nitterveld geen zekerheid.

Volledig scherm Henry Claeys met zoon en dochter aan het werk in de tuin van Nitterveld, tien jaar geleden: het was en is de hemel. © RV

“Ik kom zelf uit Roeselare en na mijn huwelijk waren we via Kortrijk al even in Etikhove beland toen we in de zomer van 2004 kwamen kijken naar dit domein dat toen een jaar te koop stond”, zegt Hanry Claeys. “Ik was in die periode artistiek directeur en designer bij meubelfabrikant Vincent Sheppard en ook gepassioneerd door vormgeving aan het einde van de negentiende eeuw. Mijn vrouw en ik zochten eigenlijk naar een hoeve met wat koetjes. In de winter van datzelfde jaar zijn we opnieuw komen kijken. Doorheen het bos achter de vijver zagen we toen ook de achterliggende weides liggen. We voelden de rust, de lage zon viel binnen in de pianozaal terwijl het vuur knetterde in de haard. We waren betoverd. En toen was er geen weg meer terug. Het was ook wel opmerkelijk dat ik een beetje hetzelfde parcours heb gevolgd als de familie Ameye: afkomstig van een West-Vlaamse ondernemersfamilie en tezelfdertijd met een kunstzinnige achtergrond. Onze kinderen waren toen drie en vier en waanden zich in de hemel, net zoals wij. We hebben wel goed gekeken naar de staat van het huis. De toestand van de schoorstenen en de complexe structuur van het dak hebben me aanvankelijk onrustige nachten bezorgd. Als het hevig regende en stormde lag ik in bed te bidden dat de hele handel niet zou instorten of wegwaaien. Vroeger was een huis charmant als men zag dat er werd geïnvesteerd in de schoonheid ervan en het onderhoud dat daarbij hoort. De eigenaar kon dan fier zijn dat hij daartoe in staat was. Vandaag wil men doorgaans een huis dat zo min mogelijk zorg nodig heeft. Alles gaat automatisch, niets moet nog handmatig, alles is efficiënt, strak en functioneel. Soms krijg je in een nieuwbouwwoning het gevoel alsof je in de wachtkamer van een tandarts zit. Clean is het huidige ordewoord. Om er toch wat ziel in te stoppen, durft men daar als blikvanger een antieke Tibetaanse kast bij te plaatsen. Om de koude te doorbreken. Die verwijst dan naar rituelen, naar authenticiteit en naar gevoel. Dat zegt allemaal wat over onze maatschappij. Bezieling en echte beleving is wat we in essentie altijd zullen blijven zoeken en dat is wat wij hier in overvloed vonden.”

Zachte restauratie

Volledig scherm Henry en Marieke: met zijn tweeën in Nitterveld blijven wonen om er 's avonds te komen slapen zou een gek idee zijn. © RV

Henry en Marieke kozen voor een zachte renovatie waarbij ze het interieur vernieuwden maar niet veranderden. Op dezelfde manier opteerden ze in het park voor natuurbeheer. “We hebben na de aankoop eerst een jaar gerenoveerd. In 2008 en 2009 hebben we een tweede renovatiefase uitgevoerd, dit keer nadat we daarvoor een dossier hadden ingediend bij de overheid, wat ons subsidies opleverde. De woning, de tuin en het waterfabriekje zijn immers beschermd in 1999 vanwege hun culturele, architecturale en industriële waarde. In gelijkaardige huizen en domeinen in Engeland zijn we ook gaan kijken om ideeën op te doen. Het evenwicht is immers broos. Ik heb deze ochtend anderhalf uur gewerkt aan een rozenstruik. Daar merk je nauwelijks wat van omdat het resultaat niet afgelijnd is en uitgesproken. Dat strakke zou Nitterveld niet verdragen. Ik heb dagelijks een dialoog met dit domein. De vraag die we ons nu stellen is wat er moet gebeuren nu het eerste hoofdstuk van ons verhaal hier stilaan ten einde loopt. We zijn hier als jong gezin gekomen, achttien jaar geleden. Het is tijd voor hoofdstuk twee. Maar nu de kinderen stilaan het huis uit trekken, zou het wat gek zijn dat mijn vrouw en ik hier met zijn tweetjes blijven wonen. Bovendien: zij verdiept zich in danstherapie en ik in kunst en persoonlijke ontwikkeling. Kan het dat Nitterveld onze werkplek wordt? En als we elders onze carrière uitbouwen, moet Nitterveld dan enkel nog dienen als een slaapplaats voor twee mensen? We denken daar nu bewust over na. Eén van de scenario’s is om het waterfabriekje om te bouwen tot een polyvalente studio waar mensen die het hebben gehad met de oude patronen in hun leven ‘out of the box’ kunnen denken over nieuwe manieren om zaken in beweging te zetten. Maar meteen krijg je dan weer de vraag: wat blijft er dan over van de rust die eigen is aan Nitterveld? Deze plek heeft in ons hele denken een eigen persoonlijkheid gekregen. En je vraagt je wel ’s af: wie zal uiteindelijk de sterkste blijken, Nitterveld of wij? Of anders gezegd: zijn wij er voor Nitterveld of is Nitterveld er voor ons? Of beide?”

Volledig scherm Nitterveld op postkaart: vrede aan wie hier binnentreedt. © RV

Rust

Met vakantie gaan doet het gezin Henry Claeys nog steeds, maar de plaats van bestemming heeft het moeilijk om thuis te overtreffen. “Soms vragen we ons af of waarom we zijn vertrokken”, zegt Henry. “Maar af en toe moet je de zorg kunnen loslaten. Als ik hier ben, is dat moeilijk. Ik word pas rustig als ik in harmonie ben met de omgeving. Dat gaat niet zolang ik weet dat er ergens nog een karwei moet worden opgeknapt. Maar Nitterveld neem je wel mee op reis. We zijn zo tijdens een wintersportvakantie in het midden van de nacht ’s opgeschrikt omdat we een melding kregen van het brandalarm. Dat was stressen tot bleek dat het systeem was ontregeld na een avondje storm. Sindsdien zijn er altijd mensen die hier overnachten als wij er zelf niet zijn. Niet dat we voor de rest al last hebben gehad van mensen met slechte bedoelingen. Aan de overkant van de vijver zien we in ons privégedeelte van het Muziekbos ’s nachts soms wel ’s zaklantaarns schijnen van avonturiers die van het pad durven afwijken. We horen dan ook vaak wat die mensen tegen elkaar vertellen want de akoestiek hier is perfect. Het park is immers opgevat als een openlucht concertzaal. Dan steek ik de tuinspots aan als signaal dat ze op privéterrein beland zijn. Sedert corona hebben we ook wel meer wandelaars die ineens voor de deur staan. Dat zijn meestal vriendelijke mensen die na een ontspannen babbel op hun stappen terugkeren. Nitterveld is gemaakt om het te delen met mensen, dat mogen we nooit vergeten. Zolang de rust en de harmonie niet in gevaar worden gebracht, is er veel mogelijk. Het Davidsfonds Maarkedal heeft hier enkele jaren terug een jubileumfeest gehouden waar 500 man op is afgekomen. Dat was heel ordentelijk georganiseerd en is probleemloos verlopen. Recent hebben we via de dienst Cultuur van Ronse ook een concert gehad met het ensemble Anima Eterna. Een publiek van vijftig muziekliefhebbers vulde het salon waar de geklasseerde piano staat die ooit voor Peter Benoit was voorbestemd. Natuur, decor, muziek, ontmoeting… het was een totaalervaring en een perfecte avond. En op de Open Monumentendag van 11 september gaan onze deuren weer open voor begeleide bezoeken. Daar is het immers om begonnen, 120 jaar geleden. Vrede aan hen die hier binnentreden. En die vrede, die harmonie koesteren we, dat is het geheim van Nitterveld. We zien hier al jaren bijna elke dag een reiger neerstrijken. Dat was vroeger ook al zo, vertelt men mij. Zolang de reigers voelen dat dit een plek is waar ze veilig zijn, moeten we ons geen zorgen maken, durf ik dan te denken. Een dochter van Louis Ameye komt soms langs en zegt me dat ze gelukkig is dat wij hier terecht zijn gekomen. Dat geeft een goed gevoel. Een Nitterveldgevoel.”

Volledig scherm Cécile Ameye in Nitterveld. Zij was heel close met heel wat kunstenaars, niet in het minst met de Nederlandse Top Naeff. © RV

Volledig scherm De pianozaal vandaag. De piano, die van Peter Benoit zou zijn geweest, wordt vandaag bespeeld door Emma, de dochter des huizes. © RV

