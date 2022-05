Beweging.net viert Rerum Novarum op de markt en in de basiliek

Rerum Novarum is Latijn voor van de nieuwe dingen en is de titel van een in 1891 door paus Leo XIII geschreven encycliek over de situatie van de arbeidersklasse.

Voorzitter Fernand Van Hoecke van beweging.net dat de christelijke partnerorganisaties groepeert. “Vanaf 9u30 maken we Rerum Novarum actueel met onze marktactie die dit keer draait rond het jaarthema ‘We doen er iets aan– klein initiatief, grote impact’. We willen de Ronsenaars via onze vetplantjes informeren over de actuele werking in de partnerorganisaties. Om 17 uur staat de eucharistievering in de Sint-Hermesbasiliek in het teken van Rerum Novarum en voor een meer solidaire, sociale, rechtvaardige en duurzaam leefbare wereld. Daarna biedt Beweging.net een vriendschapsdrink aan.”