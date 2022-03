Bevoorrading voor de wielertoeristen op Campus Glorieux, een eventdorp in Park Malander tijdens de Ronde zelf

Op zaterdag worden tussen 8 uur en 16 uur zo’n 16.000 deelnemers verwacht voor We Ride Flanders. Via de Kanarieberg, de Ommegangstraat en de Kammeland rijden die naar de Glorieuxlaan waar Benoni Beheydt in 1963 wereldkampioen werd. Op de parking van scholengroep Campus Glorieux is er een bevoorradingspost voorzien. Daarna gaat het via de Watermolenstraat langsheen de Sint-Hermesbasiliek en de parking Familia naar de Kruisstraat en de Oudestraat. De politie roept op om extra voorzichtig te zijn en de straten op het parcours te mijden.

Op zondag is het tijd voor het echte werk. Dan kunnen de wielerliefhebbers terecht in het eventdorp in het Malanderpark, bovenaan de Oudestraat en de Kruisberg. Er is een groot scherm voorzien en tussen 10 uur en 21u30 muzikale animatie naast standen met hapjes en drankjes. Er zijn drie doortochten in de buurt van de Kruisberg: om 13u25, om 14u46 en om 15u53. De dameswedstrijd passeert aan het Malanderpark om 16u52.

Er zijn naar aanleiding van de Ronde ook extra treinen voorzien vanuit Gent naar Ronse en omgekeerd. Daarnaast rijdt er tussen 10 u en 13u15 en tussen 17u45 en 20u een pendelbus tussen de Klijpekerk in Ronse en de Ronde van Vlaanderenstraat in Kwaremont.