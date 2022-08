Bevoegdheden binnen schepencollege herverdeeld, Ignace Michaux wordt in 2024 ook de CD&V-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen

De verschuivingen vinden uitsluitend plaats onder de schepenen van de CD&V, de grootste partij binnen de coalitie met N-VA. Ignace Michaux neemt de bevoegdheden over van zijn voorganger maar neemt er ook eentje mee dat hij altijd koesterde: dat van eindverantwoordelijke voor de Bommelsfeesten. Eerste schepen wordt Jan Foulon. Hij krijgt alle departementen die tot nu bij Ignace Michaux thuishoorden, behalve de Bommels. Daaronder vallen dat van Openbare Werken en ook dat van de Fiertel. Nieuwkomer Patrice Dutranoit buigt zich voortaan over de dossiers die te maken hebben met milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw en financiën. Mobiliteit neemt de nieuwe schepen niet over van Jan Foulon. Die bevoegdheid gaat naar schepen van Sport en Cultuur Joris Vandenhoucke die in een eerdere legislatuur al mobiliteit in zijn takenpakket had.

CD&V-voorzitter Inge Goeminne kijkt meteen vooruit naar de lokale verkiezingen van 2024 : “De nieuwe ploeg moet het bestuursakkoord verder uitvoeren en eigen accenten leggen. De erfenis is niet licht om dragen. Luc Dupont verdwijnt uit de gemeenteraad na 40 jaar aanwezigheid, waarvan 12 jaar als schepen en 22 jaar als burgemeester. Hij wordt opgevolgd door Kevin Onyn. We hebben alle vertrouwen in de nieuwe ploeg. Burgemeester Ignace Michaux zal daarom ook de lijsttrekker zijn van onze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.”

Bij coalitiepartner N-VA behouden de schepenen Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester en Wim Vandevelde hun bevoegdheden.

Op maandag 29 augustus vindt in TIO3 de laatste gemeenteraadszitting plaats onder huidig burgemeester Luc Dupont.