Beukenootje en Tiffany van Linx+ lieten hun werken zien in het Feestpaleis

Beukenootje en Tiffany hebben al heel wat jaren op de teller. In 1990 stond wijlen Roger Cnudde, samen met Chris Van de Wijgaert aan de wieg van wat toen nog Culturele Centrale Beukenootje heette. De bedoeling was om mensen de kans te geven om zich als schilder en keramist uit te leven onder het motto: uit elk nootje groeit vroeg of laat een boom. Beukenootje gaat wekelijks op woensdag aan de slag met verf en klei onder leiding van van Carine Hantson Tiffany focust dan weer op glaskunst en doet dat om de twee weken op zondag. Beide verenigingen maken deel uit van het overkoepelende Linx+ en komen samen in het Feestpaleis.

Info over Tiffany via e-mail 9600cctiffany@gmail.com, info over Beukenootje via e-mail beukenootje9600@gmail.com