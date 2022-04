Bestemmingswijziging van 24 assistentiewoningen in La Peregrina zorgt voor onrust bij andere bewoners: “Dit is niet waarvoor wij vijf jaar geleden hebben getekend en betaald”

Het woonproject La Peregrina startte ambitieus in 2014. Dirk Oosterlynck van Patrimundo wou op het domein van voormalig textielbaron Louis Vangrootenbruel 13 luxeflats en 34 assistentiewoningen neerpoten, naast 12 ondergrondse garages en een gemeenschappelijk poorthuis annex restaurant. En dat allemaal in een zeer groene omgeving met een vijver.

Bedrogen

Elie Bauwens (72) en zijn echtgenote Nicole De Clercq kochten er een gelijkvloerse luxeflat in 2017 en gingen er wonen in 2020. Tussen de dag van de aankoop en die waarop ze hun appartement betrokken, waren de omstandigheden evenwel grondig gewijzigd. “Van dat groen en die vijver was niet veel in huis gekomen. De 34 assistentiewoningen waren er 24 geworden en ze stonden onafgewerkt leeg. De beloofde samenwerking met de diensten van de Christelijke Mutualiteit was opgeschort, net als alle andere diensten bestemd voor de oudere bewoners van de assistentiewoningen. Nochtans waren dat voor ons essentiële elementen om te kiezen voor het project van La Peregrina. We voelden en voelen ons bedrogen door Patrimundo, dat intussen ook van de aardbol verdwenen lijkt. Daarom waren we eerst opgelucht toen in 2020 Oryx Projects uit Wondelgem de 24 assistentiewoningen overkocht en verder afwerkte.”

Residentieel wonen

Die opluchting verdween toen Oryx eind vorig jaar aan het stadsbestuur een bestemmingswijziging vroeg voor de assistentiewoningen. Elie: “Dat verandert voor ons uiteraard de hele context van het woonproject. Er is in de notariële akte opgenomen dat er op het vlak van mobiliteit een beperkte activiteit zal zijn in La Peregrina, enkel voor essentiële diensten zoals dokters, ziekenwagens of brandweer. De parkeerplaatsen voor wagens zijn voorzien aan de ingang van het domein en in de ondergrondse garage. Meer was er ook niet nodig. Maar als je nu van de serviceflats gewone appartementen maakt, creëer je een andere situatie. Het stadsbestuur heeft daarom van Oryx geëist dat er bijkomende parkeerplaatsen komen, volgens de ingediende plannen tot pal onder het raam van mijn slaapkamer toe. Daarnaast moeten er ook fietsenrekken komen. Ik begrijp niet dat het stadsbestuur die bestemmingswijziging goedkeurt en nog minder dat ze daar voorwaarden aan koppelt die in strijd zijn met de bepalingen van onze oorspronkelijke notariële akte. Ik vrees ook dat Oryx hier alles zal inpalmen en ons in de toekomst voor voldongen feiten zal blijven stellen. De stad Ronse stipt in haar advies ook aan dat de nieuwe bestemming een nieuwe bewoningsvorm inhoudt met andere noden qua mobiliteit en sport- en ontspanningsmogelijkheden. Dat is net wat wij niet wilden toen we in 2017 tekenden.”

Volledig scherm Elie Bauwens voor het leegstaande poorthuis van La Peregrina: niet zoals het ons werd verkocht. © GEDR

Constructief

Filip Verhaeghe, gedelegeerd bestuurder van Oryx Projects, stelt Elie Bauwens gerust: “Er zullen geen auto’s worden geparkeerd onder zijn raam. Zijn vrees is onterecht. We hebben tot nu toe trouwens steeds zeer constructief met elkaar samengezeten. We geven ook alle informatie op een transparante manier door. Ik zal hem nog eens bellen om verder uit te leggen wat onze plannen zijn. We mikken voor de verkoop of verhuur van de 24 woningen immers niet op gezinnen, want het gaat om woningen met slechts één slaapkamer. Alleenstaanden en koppels, dat is het doelpubliek. Ik wil hier geen publiek debat over voeren en zal met mijnheer Bauwens zelf contact opnemen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Foulon (CD&V) begrijpt de bezorgdheden van Elie Bauwens. “De stad kan hier evenwel enkel oordelen vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Mits het aanpassen van enkele zaken kunnen we die nieuwe woonbestemming alleen maar goedkeuren, want er is aan alle voorwaarden voldaan. Onze administratie volgt de adviezen van onder meer de de brandweer en de dienst Mobiliteit. Voor Bauwens is het een moeilijke zaak omdat hij een contract heeft met Patrimundo en nu ook moet overleggen met nieuwkomer Oryx. Dat is evenwel een privédiscussie waarin de stad weinig kan inbrengen.”