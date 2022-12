Besparingsmaatregelen van het stadsbestuur zorgen tijdens gemeenteraad voor protest op de publieke tribune: “Dit is de Koudste Week van het Jaar”

Schepen van Financiën Patrice Dutranoit (CD&V) legde de cijfers op tafel: “De energiecrisis en de stijgende loonkosten die gepaard gaan met de indexatie zullen de stad op termijn 6 miljoen euro kosten. Voor 2022 is dat al 2,3 miljoen. We hebben dus keuzes moeten maken. We willen geen naakte ontslagen bij ons stadspersoneel maar mensen die met pensioen gaan op sommige diensten zullen niet worden vervangen en op andere diensten gaan we ook geen nieuwe aanwervingen doen. Bij andere diensten, zoals Omgeving, zal dat wel nog kunnen. Er worden ook gebouwen verkocht: de academie in de Zuidstraat, de gebouwen van het Rode Kruis in de Bordetlaan en het vroegere archief in de Vanhovestraat. Voorts worden een aantal voorziene wegenwerken uitgesteld. En we voeren aanpassingen door in een aantal convenanten met organisaties als De Vrolijke Kring en Samenlevingsopbouw. Dat zijn geen evidente oefeningen en we beseffen zeer goed dat de maatregelen pijn doen. Het klopt ook niet dat de communicatie daarover op een kille manier is gebeurd.”

Applaus

In de zaal zat een grote groep leden van De Vrolijke Kring, een organisatie die straks 25 jaar bestaat en die mensen in kansarmoede een stem wil geven. Daar zal een medewerker wellicht haar baan verliezen. Er klonk vanuit de groep luid protest dat door gemeenteraadsvoorzitter Diederik Van Hamme (CD&V) maar moeizaam kon worden bezworen. Applaus vanuit die hoek was er wel voor de fractieleiders van de oppositie Gunther Deriemaker (Vooruit) en Lech Schelfout (Groen). Die snapten de keuzes van het stadsbestuur niet al te best en vroegen zich af wat er geworden is van het aangekondigde ambitieuze plan dat de armoede in Ronse moet bestrijden. Gunther Deriemaker wou graag ingaan op het aanbod van schepen Dutranoit om het besparingsdossier van 186 bladzijden in een commissie te bekijken maar snapte niet waarom er dan eerst al moest worden gestemd over de maatregelen. Lech Schelfout verwees naar het belang dat het stadsbestuur zegt te hechten aan de kennis van het Nederlands, terwijl het de toelagen aan Kopa, dat het aanleren van het Nederlands aan anderstaligen als doel heeft, schrapt. “We zitten in de Warmste Week maar in Ronse lijkt dit eerder de Koudste Week.”

Quote Onze ambities zijn onveran­derd maar we moeten de financiële gezondheid van de stad vrijwaren Ignace Michaux, burgemeester

Sereen

Tom Deputter (Open VLD) vroeg zich af wat er gaat gebeuren met de verenigingen die nu een lokaal hebben in de vroegere academie in de Zuidstraat en de Bordetlaan, gebouwen die de stad zal verkopen. Schepen Joris Vandenhoucke (CD&V): “We hebben die verenigingen vroeger al laten weten dat het de bedoeling was dat we die gebouwen zouden verkopen. Nu is het dus zo ver. De verkoop zal niet voor onmiddellijk zijn, er is dus nog tijd. Maar een situatie waarbij een vereniging een stekje heeft enkel voor zichzelf, is voorbij. Daar moet iedereen leren mee te leven.”

Burgemeester Ignace Michaux (CD&V) vroeg om de debatten sereen te houden. “We willen luisteren naar ieders verhaal en we willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Onze ambities zijn onveranderd maar we moeten de financiële gezondheid van de stad vrijwaren. Dat doen we ook, zelfs over de legislatuur van deze bestuursploeg heen, met een meerjarenplan dat reikt tot in 2026. Elke maatregel is overdacht, elke beslissing heeft een reden.”

De maatregelen werden meerderheid tegen oppositie goedgekeurd, waarop de delegatie van De Vrolijke Kring de zitting verliet.

