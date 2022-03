Bert Containers uit Ronse neemt Containers Decubber uit Kluisbergen over: uitbreiding tot 3,8 hectare in industriezone Klein Frankrijk moet af zijn tegen de zomer 2023

Mathias de Vreese groeide op tussen de vrachtwagens van het transportbedrijf dat zijn ouders runden in Wortegem-Petegem en Oudenaarde. “Na mijn studies nam ik de vennootschap BLC Container in Ronse over. Dat bedrijf had toen een omzet van drie miljoen euro, nu zijn dat er 32 miljoen geworden. Zes jaar geleden namen we in Oudenaarde van de familie Ottevaere de Oudenaardse Beton Centrale over. We zijn er als De Vreese Beton gevestigd op een terrein van 4,8 hectare in het bedrijvenpark De Meersbloem. Op de industriezone Klein Frankrijk in Ronse hebben we voor ons afvalverwerkingsbedrijf een vergunning gekregen om uit te breiden tot in totaal 3,8 hectare. Tegen de zomer van volgend jaar moeten we daarop een nieuwe sorteerloods, betonmolen, parking en kantoorruimte hebben gebouwd. Ons cliënteel daar bestaat zowel uit grote bedrijven, KMO’s en particulieren.”

Kluisbergen

De Vreese Recycling is actief op drie fronten: als afvalverwerkingsbedrijf, als betoncentrale én als het transportbedrijf De Vreese Trucking. Er zitten zo’n 45 chauffeurs achter het stuur van een vrachtwagen van Bert Containers. “We hebben trouwe werknemers die we ook correct behandelen. Dat is nodig want we zijn nog steeds aan het groeien en onze chauffeurs zijn ons eerste uithangbord. Dagelijks hebben we op onze site in Ronse zo’n 200 wegingen. Dat is allemaal samen goed voor jaarlijks 180.000 ton afvalverwerking.”

De overname van Containers Decubber in Kluisbergen is een kans die zich aandiende. “Freddy De Cubber heeft besloten om te stoppen met zijn activiteiten. We werkten al voor een deel met hem samen. We zoeken niet actief naar uitbreiding maar als een opportuniteit zich aandient, gaan we die ook niet laten liggen. Er komt ook geen personeel mee uit Kluisbergen en we gaan ook niets doen met de vestigingsplaats in Ruien. Onze cijfers leren ons dat we goed bezig zijn, we proberen dat zo te houden. Maar het familiale karakter van het bedrijf mag niet verloren gaan en alles moet beheersbaar blijven. Ik kan nu rekenen op een goed team dat alles coördineert. Zolang dat het geval is, zitten we op schema.”