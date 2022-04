Bernd De Jonghe van Electro Troc is de aanslepende werken in de Nieuwe Brugstraat-Beukenlaan spuugzat: “Dit zouden ze met een winkel van een grote keten nooit moeten proberen”

Bernd De Jonghe is zo’n twintig jaar actief als ondernemer. Tien jaar geleden vestigde hij zijn elektrozaak in de vroegere gebouwen van de beschuttende werkplaats Vreugdevol in de Nieuwe Brugstraat. Hij stelt vijf mensen tewerk en boerde goed. Tot eind 2021 de voorbereidingen werden getroffen voor werken aan de straat die 150 dagen zouden duren. Bernd: “Die 150 dagen zijn intussen zo goed als voorbij en er is nauwelijks iets gebeurd. De straat ligt open, dat wel. En er zijn aan de rotonde op het nabijgelegen De Malanderplein borden gezet dat je hier niet meer verder kunt. Het resultaat is dat ik de helft minder klant zie en leveranciers met hun vrachtwagen heksentoeren moeten uithalen om hier (weg) te geraken. Tot overmaat van ramp zijn er verderop in de straat nieuwe werken gestart aan Koer Devos.”