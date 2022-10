Bernardusscholen Oudenaarde vinden voor een deel van hun Okan-klassen onderdak in Campus Glorieux Ronse

OKAN staat voor Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers. De Bernardusscholen in Oudenaarde zagen het aantal leerlingen in het voorjaar van 2022 sterk stijgen door de oorlog in Oekraïne en zochten een nieuw onderkomen. Lief Bocklandt is één van de drie Okan-coördinatoren: “We zijn met Okan begonnen in 2010 met één klasje. Vandaag tellen we zo’n 130 leerlingen in Oudenaarde en sinds september 44 in Ronse. De directie wil ook de nieuwe leerlingen die zich melden blijven opvangen. In veel andere scholen heeft men een leerlingenstop ingevoerd maar dat willen we bewust niet doen. Daardoor moesten we op zoek naar extra ruimte en die hebben we in Ronse gevonden. We contacteerden daarvoor in eerste instantie schepen van Diversiteit Jan Foulon (CD&V) die ons dan weer in contact bracht met de directie van Glorieux Campus Lager. In maart vonden de eerste gesprekken plaats, in augustus kregen we de sleutels van de gebouwen. We zijn daar zeer dankbaar voor.”