Bernard Siau over textiel bij de Geschiedkundige Kring dat ook de Annalen weer uitgeeft

Op woensdag 7 december om 15u kijkt Bernard Siau terug maar ook vooruit met een lezing Textiel te Ronse, vroeger, nu en in de toekomst. Hij staat voor de derde generatie Alsico, marktleider als het gaat over werkkledij, en zal vanuit zijn passie voor zijn beroep en zijn liefde voor Ronse een inkijk geven in verleden en toekomst van de textielindustrie. “De toekomst ligt bij een mondiale aanpak. Bernard Siau brengt zijn verhaal op een milde, gedreven en humoristische manier”, zegt voorzitter van GKR Bernard Decraene. De lezing vindt plaats in het lokaal van GKR in de Politiekegevangenenstraat. Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.

Op zondag 18 december kunnen daar ook de Annalen afgehaald worden, tussen 9u en 12 uur. “Het lidgeld voor 2022 kan dan ook betaald worden: 30,00 euro, waarbij 5 euro in vermindering wordt gebracht bij het afhalen. Degene die reeds hun lidgeld betaald hebben, krijgen dan ook 5 euro terug bij de afhaling. Zij die willen kunnen ook hun lidgeld voor 2023 reeds betalen. Een verwelkomingsdrank zal klaar staan. Tekenaar Hubert De Doncker zorgt voor entertainment met een live-act.”

Er is ook een afhaalmogelijkheid op woensdag 21 december. tussen 14 en 17 uur.