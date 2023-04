Berenman Rudy Debock plots overleden na hartstilstand

Scholieren maken een beestige expo voor Erfgoeddag, kanunnik De Meulemees­ter doet zijn verhaal in deepfake

Ter gelegenheid van Erfgoeddag doken leerlingen van het vijfde jaar op Campus Glorieux Secundair in de collectie van het voormalige Folkloremuseum en haalden er de objecten uit die hen boeien. Op zondag 23 april is het resultaat te zien in de Hoge Mote. Daar steelt ook een kanunnik die al 300 jaar dood is de show.