BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Ronse dan toch nog een ring? Gaat de Passerelle weer open? En kunnen we eindelijk gaan zwemmen in ‘t Rosco?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Ronse, een taalgrensstad die koortsachtig zoekt naar een manier om de verkeersstroom weg te houden uit het centrum en van de strijd tegen armoede een prioriteit heeft gemaakt.

1. De doortrekking van de N60 en de zuiderring rond Ronse: IN UITVOERING

Volledig scherm De doortrekking van de N60 omvat ook het maken van een zuidelijke ontsluitingsweg tussen 't Rosco en industriezone Klein Frankrijk. © GEDR

Het stadsbestuur zette in 2018 collectief alles op alles om de doortrekking van de N60 en een zuiderring rond Ronse te realiseren om de leefbaarheid van het centrum te waarborgen en het doorgaand verkeer uit het centrum te halen. De Vlaamse regering koos daarvoor op 1 april - geen grap - voor een centraal tracé met een tunnel. Luc Dupont is optimistisch: “Voor het eerst ligt er een totaaloplossing voor de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid in Ronse op tafel. Actiecomités, landbouworganisaties en natuurverenigingen schaarden zich achter het voorstel. Eindelijk is er concreet perspectief op een oplossing.”

2. Sport en recreatiesite ‘t Rosco: IN UITVOERING

Volledig scherm 't Rosco: pech in het zwembad. © GEDR

Bij het begin van de nieuwe legislatuur werd gebouwd aan een gloednieuw zwembad dat net voor het begin van corona de deuren opende. Toen zwemmen weer mocht, volgde een nieuwe sluiting na een technisch probleem waarvoor niemand de verantwoordelijkheid wou opnemen. Het is nu wachten op de heropening al wil niemand daar nog een datum op plakken. Schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V): “We hadden zes maanden die ons een bezetting opleverde die dertig procent hoger lag dan dan de prognoses. Corona en het defect zorgden echter voor een domper op onze hoopgevende cijfers. De herstellingswerken lopen gelukkig volgens plan. Ondertussen bekijken we het masterplan van de site rond het zwembad om te kijken hoe we ook atletiek, skeeleren en nieuwe sporten verder een plaats kunnen geven op 't Rosco.”

3. Wegenwerken aan Rode Mutslaan, Beukenlaan en César Snoecklaan: IN UITVOERING

Volledig scherm De vernieuwde Rode Mutslaan: uitgevoerd. © GEDR

Schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V) had in 2019 op zijn planning heel wat wegenwerken staan. Daarvan zijn er een deel gerealiseerd. De Rode Mutslaan is helemaal af, in de Beukenlaan lopen de werken nog tot eind 2023. “De Geraardsbergenstraat zal veranderen omdat ze een verbinding krijgt met de Waatsbrugstraat. De César Snoecklaan wordt heraangelegd samen met een deel van de Leuzesesteenweg en met de Royerslaan. Wij zullen nog voor het jaarlijks verlof hiervoor een studiebureau aanstellen. In de Mussenstraat en Steenveldstraat zijn we nu bezig met het verwerven van de nodige gronden”, aldus de schepen.

4. Voldoende politie op straat, alle functies steeds ingevuld: UITGEVOERD

Volledig scherm Stad en politie verscherpten met een nieuw GAS-reglement onder onder meer de toegangsregels in De Stadstuin. © Foto Ronny De Coster

Burgemeester en hoofd van de politie Luc Dupont beloofde in 2018 dat er steeds voldoende ploegen op straat zouden zijn en dat alle functies altijd bezet zouden zijn. Dat bleek geen sinecure omwille van allerlei verschuivingen binnen het korps. Ook in de Stadstuin en de wijk Scheldekouter moest worden opgetreden. Met succes, zegt Luc Dupont: “De criminaliteitscijfers blijven dalen, al drie jaar op rij. Er is verder geïnvesteerd in camerabewaking , ANPR –camera’s en snelheidsinformatieborden. Overlast blijft een werkpunt, dat stellen we vast in bijvoorbeeld De Stadstuin. Belangrijkste realisatie daarbij is dat het GAS-reglement werd herzien. Er werd ook al meerdere keren gebruik gemaakt van de procedure van plaatsverbod.”

5. De modernisering van de bibliotheek: UITGEVOERD

Volledig scherm De bibliotheek. © GEDR

De openbare stadsbibliotheek moest worden uitgebouwd tot een volwaardig informatiecentrum en digitheek met een maximale toegankelijkheid. De modernisering is intussen afgerond. “Er kwam een zelfscan voor het ontlenen en binnen brengen van ontleende boeken. Een automatische inleverbus zorgt voor een permanente open bib van 24/7. Een aangename leesplek met verschillende digitale platformen geeft de studenten en lezers de kans om de bib als een thuis te beleven. Daar zijn we zeer fier op”, aldus schepen Joris Vandenhoucke (CD&V).

6. Een nieuw woonzorgcentrum: IN UITVOERING

Volledig scherm Vakbondsacties tegen de privatisering van WZC De Linde. © GEDR

Het stadsbestuur bleef in 2019 achter de eerder gekozen optie staan waarbij private partner de Eclips-groep een nieuw woonzorgcentrum zou bouwen. De groep zou ook de bestaande gebouwen op de Delghustcampus renoveren. Op 1 januari 2022 was de overdracht van alle diensten, incluis WZC De Linde aan Eclips een feit. Schepen Wim Vandevelde (N-VA) is tevreden: “De samenwerking met Zorggroep Eclips staat helemaal in de steigers. De plannen voor een nieuw Woonzorgcentrum De Linde op de zorgsite Delghust zijn klaar en de stedenbouwkundige procedure wordt nu doorlopen. We verwachten aanvang van de bouwwerken in 2023.”

7. Onthaal- en belevingscentrum de Hoge Mote wordt de uitvalbasis voor toerisme : UITGEVOERD

Volledig scherm De Hoge Mote. © GEDR

In september 2018 opende het helemaal vernieuwde onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote de deuren. Het moest volgens de plannen van de nieuwe bestuursmeerderheid de toeristische uitvalsbasis worden voor Ronse en de Vlaamse Ardennen. Corona en bijbehorende toerisme in eigen land bleken een godsgeschenk. Veel Belgen vonden de weg om te komen fietsen en wandelen in en rond Ronse. Schepen Brigitte Vahoutte (N-VA): “Het onthaal- en belevingscentrum haalde in 2021 de beste bezoekerscijfers sinds de inhuldiging in september 2018. De toeristische uitstraling laat zich ook duidelijk voelen in het stijgend aantal kwalitatieve en karaktervolle logies.” Afwachten of de stad deze coronatendens kan vasthouden.

8. Nieuwe criteria voor toewijzen sociale woningen: UITGEVOERD

Volledig scherm Het Sociaal Huis van schepen Vandevelde. © GEDR

Het stadsbestuur wilde in 2018 de criteria voor het toewijzen van sociale woningen aanpassen en die woningen tegelijk ook kwaliteitsvoller maken. “De criteria zijn ook effectief aangepast. Wie zijn hele leven in Ronse heeft gewoond, krijgt nu voorrang. Daarmee stoppen we ook de instroom vanuit Brussel”, aldus schepen Wim Vandevelde (N-VA). “Tegelijk beheren we de sociale woningen ook beter. De renovatieprojecten in Scheldekouter en Floreal zitten op schema en in de Oudestraat komt er een nieuwbouwproject.”

9. De Passerelle wordt hersteld en opnieuw in gebruik genomen: GEPLAND

Volledig scherm De Passerelle. © GEDR

Het stadsbestuur gaf te kennen in samenwerking met Infrabel de verantwoordelijkheid te nemen om de Passerelle, de unieke voetgangersbrug over de spoorlijn aan het station van Ronse, te herstellen. Een tijdrovende bezigheid, zo blijkt. Schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V) ziet licht aan het einde van de tunnel: “De overdracht heeft inderdaad veel voeten in de aarde gehad maar zit nu gelukkig in de laatste fase. Hierna zal een ontwerper worden aangesteld om een restauratiedossier op te maken. Daarmee moeten we een zicht krijgen op de financiële consequenties.”

10. Ronse, knooppunt van fietssnelwegen: IN UITVOERING

Volledig scherm Weer of geen weer: Ronse houdt van de fiets(snelwegen). © RV

Het was de ambitie om van Ronse een knooppunt van fietssnelwegen te maken door in samenwerking met de provincie op de oude spoorwegbedding fietspaden aan te leggen. Schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V) ziet dat project groeien. “De fietssnelweg is tussen de Engelsenlaan en de grens met Henegouwen is gerealiseerd en wacht op een verdere doortrekking in Russeignies. Ook met de aanleg van de strook tussen het station en de Engelsenlaan wordt nog deze maand april gestart . De Beekstraat is een deel van de Groene Vinger die het centrum dan weer verbindt met het Muziekbos. De fietssnelweg vanaf het station richting Ellezelles wordt in 2023 afgewerkt met onder meer een fietstunnel aan Schoonboeke. Er is in de voorbije drie jaar meer geïnvesteerd in de fiets dan ooit voordien en we houden dat schema ook de komende jaren aan.”

CONCLUSIE

Het stadsbestuur had bij de start in 2019 enkele grote doelstellingen en is op weg om die te realiseren: de privatisering van de zorg is inmiddels een feit, het brede draagvlak voor het doortrekken van de N60 is gevonden. De meerderheid van CD&V en N-VA maakte van de armoedebestrijding en de huisvesting een ander essentieel punt. Daar volgt men een parcours dat op gemengde gevoelens wordt onthaald, onder meer wat de criteria betreft waarop sociale woningen worden toegewezen. Maar er waren ook tegenslagen met de gedwongen sluiting van het zwembad, al kan je dat het stadsbestuur moeilijk aanwrijven. Burgemeester Luc Dupont: “Ik ben zeer tevreden over de samenwerking binnen het het schepencollege. De resultaten die we kunnen voorleggen in het zorgdossier, de bestrijding van de armoede en de doortrekking van de N60 stemmen me zeer gelukkig.”

