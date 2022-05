Belgisch-Amerikaans eerbetoon aan navigator Gilbert Malrait op Memorial Day: neergestort boven Roemenië in 1944, begraven in Ronse in 1950

Navigator

Gilbert Malrait werd in 1917 geboren in het Amerikaanse Rhode Island. Zijn ouders waren in 1909 vanuit Ronse naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Zijn vader was Albert Malrait, zijn moeder Anna Ellen Bradley uit het Engelse Blacburn. In 1927 keerden ze terug naar de Hermesstad waar Gilbert school liep aan het atheneum. Het gezin woonde in de Moortelstraat. Gilbert was een zeer goede leerling en een kei in wetenschappen en wiskunde. Hij legde met succes examens af als navigator bij de marine en studeerde aan de Mercatorschool in Oostende. Toen de oorlogsdreiging sterker werd in 1939, keerde hij terug naar zijn geboorteland waar hij na enkele tijdelijke jobs, vrijwillig in dienst trad bij het leger. Hij kreeg een opleiding tot piloot maar werd uiteindelijk weerhouden als navigator en had de graad van tweede luitenant. Het verhaal gaat dat hij, als wiskundige, te sterk was in zijn vak om piloot te worden. Men was van oordeel dat hij meer diensten kon bewijzen als navigator.