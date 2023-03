Belgian Padel Tour streek neer voor een stormachtig weekje in Chalet Radar op D’Hoppe

Jeremie De Keyzer en Kim Van der Linden zijn al zeven jaar de zaakvoerders van Chalet Radar dat ze hebben uitgebouwd tot een padelparadijs. De Belgian Padel Tour doet jaarlijks vier plaatsen aan, twee in Wallonië en twee in Vlaanderen. Het circuit was vorige week te gast aan de rand van het Brakelbos waar alle indoor speelfaciliteiten beschikbaar zijn. “We zijn in de eerste plaats een familieclub”, zegt Jeremie De Keyzer. “Maar de toppers van ons land aan het werk zien, dat is altijd zeer mooi meegenomen.”

Van die toppers was de zege bij de dames voor het duo An-Sophie Mestach en Lena Wyckaert. Zij haalden het van Dorien Cuypers en Annouck Meys. Bij de heren ging de zege naar Maxime Deloyer en Clément Geens die wonnen tegen François Azzola en Jerome Peeters.