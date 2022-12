Begraafplaats Hogerlucht heeft nood aan een opsmuk: wandelpaden toegankelijker maken en enkele zitbanken plaatsen

Het raadslid had zelf moeten vaststellen dat de rust en de sereniteit van de groene begraafplaats wordt bedreigd door twee grote minpunten. “De wandelpaden zitten vol met putten en het is voor mensen die niet meer goed te been zijn vaak moeilijk om de graven te bereiken. Voorts zijn er geen zitbanken voorzien. Dat maakt het voor oudere mensen die een tijdje in de nabijheid van het graf van een geliefde willen zijn moeilijk om aan die nood te voldoen.”

Het raadslid vroeg daarom aan schepen van Begraafplaatsen Jan Foulon (CD&V) om aan de toestand op de begraafplaats wat te doen en overhandigde hem alvast een plannetje met enkele concrete voorstellen.

Schepen Foulon begreep de bezorgdheid. “We hebben inderdaad gemerkt dat de wandelwegen er wat gehavend bijliggen. Er was dan ook een budget voorzien om op Hogerlucht werken uit te voeren maar dat is door de besparingen geschrapt. Vanuit de Technische Dienst zullen we echter creatieve oplossingen vinden om toch enkele aanpassingen te realiseren en om zitbanken te voorzien. Dat past ook in een breder plan om de begraafplaats in zijn geheel te herwaarderen.”